Tolima vs. Junior hoy: dónde ver en vivo la final y seguir cada minuto del partido

Tolima y Junior se juegan hoy todo en el partido de vuelta de la gran final de la Liga BetPlay II-2025. El duelo, que se disputará en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, tiene un ingrediente especial: el equipo ‘pijao’ buscará una remontada histórica ante su gente, mientras el conjunto barranquillero intentará administrar la ventaja conseguida en el juego de ida.

El enfoque para muchos hinchas está claro: saber dónde ver el partido en vivo hoy, a qué hora comienza y cómo seguir cada jugada en tiempo real. Este martes 16 de diciembre, el compromiso está programado para las 7:30 de la noche, hora colombiana, y contará con transmisión por televisión cerrada.

Puedes leer: Tolima vs. Junior: la IA ya tiene favorito para quedarse con la estrella de Navidad

Publicidad

La serie llega con un marcador global de 3-0 a favor de Junior, resultado obtenido en el partido de ida disputado en Barranquilla. En ese encuentro, el equipo dirigido por Alfredo Arias mostró contundencia y efectividad, apoyado en una actuación destacada de varios de sus jugadores. Ahora, el reto será sostener esa diferencia en una plaza complicada como Ibagué, donde Tolima suele hacerse fuerte.

Del lado del conjunto ‘vinotinto y oro’, la ilusión está intacta. El equipo sabe que no tiene margen de error y que deberá salir desde el primer minuto a buscar goles que lo acerquen en el marcador global. Jugar en casa, con estadio lleno y ambiente de final, es uno de los factores a los que se aferra el técnico y el plantel para intentar cambiar la historia.

Publicidad

Puedes leer: Inteligencia Artificial revela cómo le iría a Colombia en el Mundial 2026

Hora y dónde ver Tolima vs. Junior en vivo hoy

Para quienes no quieren perderse ningún detalle de la final, estos son los datos clave del partido:



Fecha: martes 16 de diciembre

martes 16 de diciembre Hora: 7:30 p. m. (hora colombiana)

7:30 p. m. (hora colombiana) Estadio: Manuel Murillo Toro, Ibagué

Manuel Murillo Toro, Ibagué Transmisión en vivo: televisión cerrada

televisión cerrada Minuto a minuto: portal Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol).

Este partido no solo define al campeón del Torneo Finalización, también marca el cierre del calendario del fútbol profesional colombiano en 2025. Por eso, la expectativa es alta tanto en Tolima como en Junior, dos equipos con hinchadas numerosas que estarán pendientes del resultado hasta el último segundo.

Con todo listo en Ibagué, la final está servida. Tolima y Junior se enfrentan hoy en un partido que concentra la atención del país futbolero, y que podrá verse en vivo desde la televisión o seguirse jugada a jugada en plataformas digitales especializadas. El balón rodará a las 7:30 p. m. y, desde ese momento, cada minuto contará.

EN VIVO: TOLIMA VS JUNIOR HOY: GRAN FINAL