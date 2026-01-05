Bogotá se prepara para la Fiesta de Reyes Magos 2026 en el Barrio Egipto; es GRATIS

El próximo mes de enero, el emblemático Barrio Egipto, en el corazón de La Candelaria, se convertirá nuevamente en el epicentro de la Fiesta de Reyes Magos y Epifanía 2026.

Esta celebración será una edición que rescata las raíces coloniales y las proyecta hacia el futuro.

Con orígenes que se remontan a las postrimerías del siglo XVIII, este encuentro nació para honrar la Epifanía mediante una mezcla vibrante de música, autos sacramentales y platos típicos que hoy son considerados patrimonio vivo de los bogotanos.



Según Angélica María Angarita Serrano, alcaldesa local de La Candelaria, la festividad es un llamado a residentes y extranjeros para que reconozcan y preserven esta tradición centenaria que define la identidad de la localidad.



Programación de la Fiesta de Reyes Magos 2026

La edición de este año ha sido diseñada para ser un espectáculo de gran escala, proyectando la asistencia de más de 40.000 personas durante los tres días de jolgorio.



La música será el hilo conductor, con dos tarimas principales: una ubicada en la plazoleta de la Parroquia Nuestra Señora de Egipto y otra en la histórica Plaza Rumichaca.

En estos escenarios se presentarán más de 30 artistas que abarcan desde el talento local hasta figuras de talla nacional.

Es importante destacar que 15 de estos artistas fueron seleccionados mediante una convocatoria pública, lo que subraya el compromiso de la administración local con la circulación del talento de La Candelaria.

La agenda musical es diversa: el sábado 10 de enero vibrará con sonidos de carranga, rock y vallenato, destacando tributos a Rafael Orozco y Eddy Santiago.

Publicidad

El domingo 11, la energía subirá con la presentación de Iván y sus Bam Band, mientras que el gran cierre del lunes 12 de enero estará a cargo del reconocido cantante Peter Manjarrés.

La experiencia se completa con una robusta oferta gastronómica y artesanal protagonizada por 150 emprendedores locales.

Publicidad

Los asistentes podrán deleitarse con sabores auténticos como la chicha, la fritanga, el ajiaco y la pelanga, productos que no solo alimentan el cuerpo, sino que dinamizan la economía del sector y mantienen vivos los saberes culinarios tradicionales.

Más allá de los conciertos, la Fiesta de Reyes Magos mantiene su esencia comunitaria a través de actividades emblemáticas. Cada día comenzará con juegos tradicionales y torneos de banquitas desde las 11:00 a.m.

Los ritos religiosos también ocupan un lugar central, con la celebración de la Eucaristía al aire libre y la representación del Auto Sacramental, una pieza dramática religiosa que es pilar de esta conmemoración desde sus inicios.

El lunes 12, la Caravana de los Reyes Magos y el tradicional Concurso de Reyecitos cerrarán con broche de oro esta jornada de fe y cultura.

Recomendaciones para la fiesta de Reyes Magos 2026

Para asegurar que la festividad sea un espacio seguro para todas las familias, se establecerá un Puesto de Mando Unificado (PMU) con la participación de la Policía Metropolitana, Bomberos y el IDIGER. Se han estipulado normas estrictas de convivencia, entre las que se incluyen:

Restricciones de ingreso: Está prohibido el porte de armas, el ingreso de envases de vidrio y el uso de punteros láser.

Está prohibido el porte de armas, el ingreso de envases de vidrio y el uso de punteros láser. Consumo de alcohol: No se permitirá la venta ni el consumo de bebidas embriagantes en el espacio público durante el desarrollo de la fiesta.

No se permitirá la venta ni el consumo de bebidas embriagantes en el espacio público durante el desarrollo de la fiesta. Familias y mascotas: Se restringe el ingreso de coches para bebés después de las 4:00 p.m., y los animales de compañía deben portar siempre su traílla y bozal.

Se restringe el ingreso de coches para bebés después de las 4:00 p.m., y los animales de compañía deben portar siempre su traílla y bozal. Se recomienda no asistir con morrales grandes, sombrillas o cinturones de hebillas metálicas para agilizar los procesos de ingreso.

En cuanto a la movilidad, los cierres viales en el sector de Egipto comenzarán desde el mediodía del viernes 9 de enero y se extenderán hasta la madrugada del martes 13 de enero de 2026.

Publicidad

Entre los puntos críticos con cierres totales se encuentran la Carrera 7 Este entre Calle 9 Bis y 9A, y la Avenida Calle 26 entre Carrera 6 y Carrera 5. Se recomienda a los conductores utilizar desvíos por la Calle 6 y la Carrera 5 para evitar congestiones.