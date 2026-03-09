Aida Quilcué, la líder indígena que acompaña a Iván Cepeda en la carrera presidencial

El tablero político de cara a las elecciones de 2026 sigue moviéndose y uno de los anuncios que más comentarios generó este 9 de marzo fue el de Aida Quilcué. La senadora indígena fue presentada oficialmente como la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, en una alianza que busca sumar el respaldo de sectores sociales, comunidades indígenas y organizaciones del suroccidente del país.

La noticia rápidamente empezó a circular en redes sociales y medios nacionales, pues Quilcué es una figura conocida dentro del movimiento indígena colombiano y ha tenido una presencia constante en debates relacionados con derechos territoriales, autonomía de los pueblos y procesos de paz.

Una líder indígena del Cauca

Aida Quilcué nació el 2 de febrero de 1973 en el municipio de Páez, en el departamento del Cauca. Desde muy joven se vinculó a los procesos organizativos de su comunidad, especialmente dentro del pueblo Nasa, uno de los grupos indígenas más representativos del suroccidente del país.

Su trayectoria política y social se ha desarrollado en gran parte en el Cauca, una región donde los pueblos indígenas han impulsado durante décadas procesos de defensa territorial y participación comunitaria.

Quilcué ha hecho parte del resguardo Piçkwe Tha Fiw, donde también se ha desempeñado como autoridad indígena. En este espacio ha participado en diferentes procesos comunitarios relacionados con la organización social y la toma de decisiones dentro del territorio.



Su papel en el movimiento indígena

Uno de los momentos más importantes de su carrera dentro del movimiento indígena fue su paso por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), una de las organizaciones sociales más influyentes de esa región.

En el CRIC llegó a ocupar el cargo de consejera mayor, desde donde lideró distintos procesos de movilización y diálogo con el Estado colombiano. Estas iniciativas estuvieron enfocadas en exigir garantías para los territorios indígenas, protección para las comunidades y reconocimiento de sus derechos colectivos.

Durante su participación en esta organización también acompañó procesos relacionados con la construcción de paz en Colombia, especialmente en medio de las discusiones que se desarrollaron durante las negociaciones entre el Gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las Farc en La Habana.

Participación en el Congreso

En 2022, Aida Quilcué dio un paso importante dentro de su carrera política al llegar al Congreso de la República. Fue elegida senadora por la circunscripción especial indígena representando al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) para el periodo legislativo 2022-2026.

Desde esa curul ha participado en debates relacionados con la implementación del acuerdo de paz, la protección de los territorios ancestrales y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

Su presencia en el Senado la convirtió en una de las voces más visibles de los movimientos indígenas dentro del escenario político nacional.

Un reconocimiento a su trayectoria

En 2021, Aida Quilcué recibió el Premio Nacional de Defensa de los Derechos Humanos en Colombia en la categoría “defensa a toda una vida”.

Este reconocimiento fue entregado por su participación en distintos procesos de defensa de los derechos colectivos y por su papel dentro del movimiento indígena. Uno de los aspectos destacados fue su trabajo para incluir el capítulo étnico en las negociaciones de paz que se desarrollaron en La Habana.

Ese capítulo fue considerado clave para reconocer los derechos y la participación de los pueblos indígenas dentro de los acuerdos.

ANUNCIO AL PAÍS QUE MI FÓRMULA VICEPRESIDENCIAL ES LA LIDERESA INDÍGENA AÍDA QUILCUÉ pic.twitter.com/aqiLR5NLND — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) March 9, 2026