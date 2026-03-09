Publicidad

Galy Galiano confiesa el show más incómodo de su carrera; fue "humillante"

Galy Galiano confiesa el show más incómodo de su carrera; fue "humillante"

Ni aplausos ni coros. Galy Galiano recordó el show más incómodo de su carrera: cantó sus éxitos mientras el público ignoraba.

Galy Galiano confiesa el show más incómodo de su carrera; fue "humillante"
Galy Galiano confiesa el show más incómodo de su carrera; fue "humillante"
Foto: La Kalle
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
9 de mar, 2026

Si creías que la vida de un ídolo como Galy Galiano era solo aplausos y coros masivos, te equivocas. En su reciente paso por El Klub de La Kalle, el maestro abrió su baúl de recuerdos y sacó una anécdota que te dejará frío.

No se trata de un olvido de letra o un tropiezo, sino de algo mucho más frustrante para un artista de su talla: la indiferencia total del público.

Galy relata que, en una ocasión, un empresario lo contrató para presentarse en un simposio. Hasta ahí todo parece normal, pero el "giro" de la historia empieza cuando te das cuenta de quiénes eran los asistentes.

"Era una una una charla de eh era una un simposio bueno eso es una cosa que venían una cantidad de gringos y una cantidad de chinos que había una cosa ahí para ellos discutir sus vainas", explicó el cantante en la entrevista.

Imagínate la escena: Galy Galiano interpretando sus éxitos más sentimentales frente a un grupo de negociantes que ni siquiera hablaban su idioma y estaban más preocupados por sus cifras que por el sentimiento de la música.

La frustración fue tal que Galy no pudo evitar sentirse como un fantasma en el escenario. "Yo cantando me vi tu recuerdo y la gente ya haciendo su negocio", recordó con una sonrisa que mezcla la nostalgia y la incredulidad.

A pesar de su esfuerzo por conectar, la respuesta fue nula.

"Ni siquiera me ponían cuidado eso iba a preguntar no te ponían cuidado cantando ahí cantando solo yo miraba a los muchachos de los músicos y me reía", confesó de manera relajada a los locutores de La Kalle.

Incluso intentó animarlos con las frases típicas de sus conciertos, pero el resultado fue el mismo: "yo ponía el micrófono de una mano los solteros y aplaudían aplaudían los manes sin apluidir ni qué carajo".

Pero esa no fue la única experiencia extraña. En el mismo espacio de El Klub, Galy recordó otra presentación privada en una discoteca de Medellín donde el ambiente era casi surrealista.

"Estábamos ahí el tipo el que nos contrató sí uno de aquellos ajá y otro que venía por allá de México eran dos había una mesa y estaban los dos sentados", relató.

Lo más curioso es que, a pesar de tener a toda la orquesta lista y una logística de primera, el público se reducía a dos personas.

"No había público solamente ellos y eso fue el show solo para los dos", sentenció el artista, dejando claro que en los shows privados la soledad también puede ser protagonista.

Incluso, hubo momentos donde la repetición fue la regla del juego. Galy recordó a un cliente que se obsesionó con una canción en particular: "¿Quién entiende este amor?".

"Terminaba la canción otra vez no puede ser y otra vez empieza 12 15 veces la canción", contó asombrado. Ante la pregunta de si podía protestar, su respuesta fue directa y te hará entender el ambiente de esos eventos: "uno si protesta uno es después quién entierra ese amor porque no".

Mira la entrevista completa

