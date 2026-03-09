Nicolás Maduro escribió inesperada carta a su hijo desde prisión; detalles de la carta

Una nueva publicación relacionada con el expresidente venezolano Nicolás Maduro volvió a generar conversación en redes sociales. Su hijo, Nicolás Maduro Guerra, difundió una carta que, según explicó, fue escrita por su padre desde la cárcel en Estados Unidos donde se encuentra recluido mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Según lo divulgado, Maduro permanece detenido en una prisión federal en Nueva York desde comienzos de enero de 2026, después de haber sido capturado durante una operación que lo trasladó a territorio estadounidense para enfrentar cargos judiciales.

El mensaje que habría enviado desde la cárcel Nicolás Maduro

El mensaje fue compartido públicamente a través de redes sociales y rápidamente empezó a circular entre seguidores y críticos del dirigente venezolano. En el texto, el exmandatario envía reflexiones políticas, mensajes de fe y palabras dirigidas especialmente al pueblo venezolano.



De acuerdo con el documento difundido por su hijo, en varias partes del escrito, el exmandatario habla sobre la importancia de mantener la fe en medio de las dificultades y de continuar con la lucha política pese a la situación que enfrenta actualmente.



El texto también fue divulgado en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, por lo que una parte del mensaje hace referencia al papel de las mujeres en la sociedad venezolana. En ese apartado, Maduro reconoce su participación en los procesos sociales y políticos del país.

En uno de los fragmentos de la carta, el exgobernante cita un pasaje bíblico relacionado con la fe, utilizando esa referencia para transmitir un mensaje de esperanza a quienes lo apoyan. El tono del documento busca mostrar fortaleza frente al proceso judicial que enfrenta y reafirmar su postura política incluso desde la cárcel.

“Jesús nos enseñó: ‘Si tienen fe y no dudan, hasta pueden decirle a esa montaña: quítate y arrójate al mar, y así será’ (Mateo 21:21). Danos esa fe sincera y popular, para mover las montañas de dificultades que a veces nos frenan, y convertirlas en camino libre para nuestra patria", Presuntamente escribió Maduro.

Continúa con lo siguiente: “Y Bolívar, en Angostura, nos mostró el camino de la acción: pidió un gobierno popular, justo y moral, que acabe con la opresión y traiga paz. Hoy el mismo Bolívar nos invita a votar y construir desde la comuna un gobierno donde reine la igualdad y la libertad”.

“Que esta jornada, bendecida por Dios, sea muestra de nuestra fe firme y nuestra lucha de cada día. Unidos en Cristo, Bolívar y Chávez, haremos de Venezuela un hogar de amor, justicia y poder popular”, dijo dando por terminado el mensaje.

Oración por la fe que mueve montañas y la acción que construye lo nuevo, en Cristo y Bolívar



Presidente Nicolás Maduro Moros

Ciudad de Nueva York



Hoy 8 de marzo, Día de la Mujer, venimos ante Dios y Bolívar, junto a las comunas amadas de Venezuela, para pedirle al señor que nos… pic.twitter.com/HC6GXLDcwQ — Nicolas Maduro Guerra (@nicmaduroguerra) March 8, 2026

Nicolás Maduro Guerra explicó en el mensaje que acompañó la carta que se trataba de una oración que habla de la fe capaz de superar obstáculos y de la acción para construir algo nuevo, inspirada en Cristo y Bolívar, en referencia al documento enviado por su padre desde Estados Unidos.

