Ella es, Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo de la Espriella; llevan 18 años juntos

Ana Lucía Pineda ha dejado de ser una figura que solo aparecía en los pies de foto de las revistas de sociedad para convertirse en una pieza fundamental del tablero político actual.

¿Quién es la esposa de Abelardo de la Espriella?

Ana Lucía no solo es la esposa del candidato; es la administradora de un hogar que se mueve entre Bogotá, Barranquilla y Miami.



Juntos han formado una familia con cuatro hijos: Lucía, Salvador, Federica y Abelardo Junior (aunque en otros registros se mencionan nombres como Filippo y Francesca), quienes son el centro de sus vidas.



Abelardo resalta en ella una "inteligencia serena" y una capacidad de gestión que le permite a él brillar en sus múltiples facetas, desde el derecho y la música hasta su línea de ropa.

Con 38 años de edad, esta monteriana ha sido descrita por su esposo, el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella, como "la luz que ilumina su camino".

Su reciente y enérgica aparición en un video recorriendo la sede de campaña en Bogotá marcó un antes y un después en su imagen pública, dejando ver a una mujer comprometida con el proyecto de su compañero de vida.

Historia de amor de Ana Lucía Pineda y Abelardo de la Espriella

La historia de Ana Lucía y Abelardo parece sacada de un guion romántico. Aunque ambos son oriundos de Montería, el destino les tenía preparado un reencuentro en la capital del país.

Se conocen desde que eran niños, pero el flechazo real ocurrió años después, cuando Abelardo ya estaba radicado en Bogotá.

Un día, el abogado la vio caminando cerca de una notaría donde trabajaba su padre y, cautivado por su belleza, llamó de inmediato a su madre para indagar sobre las "mellitas" de Montería, ya que Ana Lucía tiene una hermana idéntica.

El romance fue un torbellino de emociones. Tras reencontrarse en el cumpleaños número 29 de Abelardo, la conexión fue tan intensa que a los 30 días ya eran novios y apenas mes y medio después ya estaban comprometidos.

A pesar de que el jurista le lleva 10 años de diferencia, la edad nunca ha sido una barrera para consolidar una relación que ya suma 18 años como pareja y más de 17 años de matrimonio.

Aunque durante años prefirió mantener un perfil bajo, enfocada en la crianza de sus hijos y en apoyar las iniciativas filantrópicas de la firma De la Espriella Lawyers Enterprise, el escenario electoral del 2026 la ha puesto bajo los reflectores.

Abelardo no escatima en elogios al proyectarla como una futura Primera Dama, calificándola de "patriota inmejorable" y destacando su profunda preocupación por los sectores más necesitados.