Abelardo De la Espriella asegura que su campaña se sostiene por vender sus relojes

Durante su participación en el programa El Klub de La Kalle, Abelardo De La Espriella habló sobre la forma en la que financia su aspiración política y aseguró que su campaña no cuenta con el respaldo de grandes capitales ni de grupos económicos.

En la conversación, el abogado explicó que los recursos provienen principalmente de la venta de productos oficiales, entre ellos un reloj que presentó como pieza central de su estrategia de recaudo.

Así se financia la campaña Abelardo de la Espriella

El tema surgió a partir de una pregunta directa del equipo del programa sobre el precio del reloj que suele usar. Ante esto, De La Espriella respondió: “Este es el Tigris One, el Tigris One que es el reloj oficial de la campaña, 100% suizo”, destacando el origen y las características del producto.



Según explicó, la comercialización del reloj forma parte de un esquema de financiación que busca mantener independencia frente a intereses económicos tradicionales. En ese sentido, hizo énfasis en su discurso político y en el mensaje que acompaña la venta de estos artículos.

“Voten por el tigre que es independiente, que no lo financia nadie y que ha venido aquí a defender a la gente y los intereses de la gente, no los intereses de los grandes capitales y de los grandes grupos económicos”, afirmó durante la entrevista.

De La Espriella señaló que la respuesta del público fue inmediata. De acuerdo con su versión, los relojes de la colección se agotaron rápidamente. “Los relojes se vendieron todos en 18 horas”, dijo, al referirse al desempeño comercial del producto desde su lanzamiento.

Además del reloj Tigris One, el aspirante explicó que su campaña también obtiene recursos a través de la venta de otros artículos promocionales como chaquetas, gorras y camisetas. Sobre el monto recaudado, aseguró que en el último mes las ventas alcanzaron cifras significativas.

“Es la única campaña en la historia de Colombia que ha vendido de esa manera productos… creo que el último mes vendimos como 500 o 600 millones de pesos”, expresó.

Durante el diálogo, Abelardo presentó este mecanismo como una alternativa distinta a los esquemas tradicionales de financiación política en el país.

Según su planteamiento, la venta directa de productos permite sostener la campaña sin recurrir a donaciones de grandes empresarios o estructuras económicas, lo que, en su opinión, garantiza autonomía en su discurso y en sus decisiones.

El aspirante no entregó detalles técnicos sobre los costos de producción ni sobre la distribución específica de los recursos obtenidos, pero insistió en que se trata de un modelo transparente y alineado con su propuesta política.

