Marbelle respalda la precandidatura de Abelardo de la Espriella y desata debate

Marbelle, la reconocida artista colombiana, tomó el micrófono para expresar su respaldo a la precandidatura de Abelardo de la Espriella.

Este acto se realizó en el Movistar Arena, donde miles de personas respondieron al llamado que, según los organizadores, superó las 15.000 personas.

Durante la transmisión en vivo desde este lugar, Marbelle destacó la masiva convocatoria y resaltó que la asistencia se logró por convicción ciudadana, sin incentivos económicos para los asistentes y dijo: “Lo que más me emociona es ver que toda la gente vino porque quiere apoyar, porque nos preocupa nuestro país y lo hacen de buena onda”.

La presencia de Marbelle en el evento generó diferentes comentarios entre la audiencia, tanto de apoyo como de rechazo.

Algunos aplauden su decisión de involucrarse políticamente, mientras que otros la acusan de abandonar su rol artístico para meterse en aguas que “no le corresponden”.

En respuesta, la cantante lanzó comentarios como: “Me encanta cómo los pobres petristas frustrados se conectan a mis en vivos a decir que por qué no me fui del país… Realmente vine porque tenía esta cita importante con Abelardo”.

Junto a Marbelle se vio al congresista Miguel Polo Polo, a quien la cantante nombró con entusiasmo, “Lo amo. Voy a tomarme foticos con amigos que están firmes con la patria” expresó la artista.

El evento, llamado “Convención Nacional de Defensores de la Patria”, marcó el inicio formal de la campaña de Abelardo de la Espriella hacia las elecciones de 2026.

El abogado presentó su propuesta política frente a una multitud con el hashtag #RugeElMovistar que se convirtió en tendencia en redes sociales.

La convocatoria reflejó un esfuerzo por posicionar al precandidato como una alternativa política seria, al reunir figuras del ámbito público, artístico y digital que apoyan su ideario.

La decisión de la cantante se enmarca en un momento en que diversas figuras del entretenimiento incursionan en la arena política.

Al tomar partido, Marbelle intenta apostar por la visibilidad e influencia en el debate público, y con sus declaraciones públicas buscan conectar con un público que comparte ciertas visiones del país, al mismo tiempo, desafiando a quienes consideran que los artistas deben mantenerse al margen de lo político.

El respaldo de Marbelle a esta campaña política puede generar movilización de seguidores y mayor visibilidad mediática para la campaña. Pero también puede implicar riesgos como polarización, desgaste de imagen artística, y cuestionamientos éticos sobre la mezcla de farándula y política entre sus seguidores.

