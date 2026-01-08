IPC de 2025 quedó en 5,1%: lo que cambiará en arriendos, precios y gastos en 2026

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) confirmó este jueves 8 de enero que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2025 en Colombia cerró en 5,1%, una cifra que se convierte desde ya en la referencia principal para ajustes económicos durante todo el 2026, ¿en cuánto queda el arriendo?

El anuncio no pasó desapercibido, ya que este indicador define cuánto pueden aumentar arriendos, servicios y varios cobros que hacen parte del día a día de millones de hogares.

Según el informe oficial, la variación mensual de diciembre fue de 0,27%, mostrando una desaceleración frente a meses anteriores. Aunque el costo de vida sigue subiendo, el ritmo ha sido más moderado en comparación con años recientes.

Puedes leer: Aprendices del Sena en 2026: así quedará su salario, según la etapa de formación

Publicidad

Los sectores que más subieron precios en 2025

El DANE detalló que algunos sectores cerraron el año con incrementos más marcados. Restaurantes y hoteles lideraron la lista con una variación anual de 7,91%, reflejando el aumento en comidas fuera del hogar y servicios turísticos. Le siguieron educación (7,36%), salud (7,2%) y bebidas alcohólicas y tabaco (6,37%).

Estos rubros explican por qué muchas personas sintieron que el dinero rindió menos, especialmente en gastos frecuentes como salidas, matrículas, consultas y consumo cotidiano.



Las ciudades con mayor y menor costo de vida en Colombia

El informe también dejó claro que el impacto de la inflación no fue igual en todo el país. Las ciudades con mayor costo de vida en 2025 fueron:



Bucaramanga: 5,78%

Pereira: 5,77%

Bogotá: 5,41%

Popayán: 5,25%

En contraste, las que registraron menor presión en precios fueron:



Riohacha: 4,06%

Montería: 3,92%

Santa Marta: 3,64%

Valledupar: 3,49%

Estas diferencias explican por qué el ajuste del presupuesto no se siente igual en todas las regiones.

Publicidad

Qué es el IPC y por qué afecta directamente tu presupuesto

El IPC es el indicador que mide cómo cambian los precios de los productos y servicios más usados por los hogares en Colombia. Para calcularlo, el DANE analiza una canasta compuesta por 443 artículos, agrupados en 12 categorías como alimentos, vivienda, transporte, salud, educación y servicios.

Este dato no se queda solo en estadísticas. En Colombia, muchas tarifas y contratos están indexados a la inflación, lo que significa que usan el IPC del año anterior como base para los ajustes del nuevo año.

Puedes leer: Atención afiliados: así quedan las cuotas moderadoras en 2026, ¿de $50.000?

Arriendo de viviendas / FOTO: Creada con IA

Cuánto pueden subir arriendos y tarifas en 2026

Con el IPC de 2025 fijado en 5,1%, ese será el límite máximo para los incrementos de varios cobros durante 2026. Entre los más relevantes están:

Cánones de arrendamiento de vivienda urbana

Algunos peajes

Avalúos catastrales

Tarifas de servicios de salud particulares

En la práctica, si actualmente pagas un arriendo de 1.000.000 de pesos, el ajuste máximo permitido será de 51.000 pesos, dejando el nuevo valor en 1.051.000 pesos. Cualquier incremento por encima de ese porcentaje no estaría alineado con la normativa vigente.