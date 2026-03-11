Paro de profesores: los colegios que tendrán reposición de clases el sábado 14 de marzo

El paro de profesores convocado para el jueves 12 de marzo en Bogotá tiene a muchos padres de familia y estudiantes preguntándose qué pasará con las clases en los colegios públicos de la ciudad.

La jornada de protesta fue anunciada por el sindicato de docentes del Distrito y ha generado inquietud en la comunidad educativa.

Frente a este panorama, la Secretaría de Educación de Bogotá explicó cómo está programada la jornada académica y qué medidas se tomarán en los colegios oficiales.

La información fue entregada por la secretaria de Educación, Julia Rubiano, quien habló sobre la manera en que se manejará el calendario escolar durante esa fecha.

Qué pasará con las clases el 12 de marzo

De acuerdo con lo informado por la entidad distrital, el jueves 12 de marzo está contemplado dentro del calendario académico como un día normal de clases en los colegios públicos de Bogotá.

Esto significa que, en principio, las instituciones educativas oficiales de la ciudad tienen programadas actividades académicas con normalidad.

El sistema educativo público del Distrito cuenta con 412 colegios oficiales distribuidos en diferentes localidades de la capital, donde miles de estudiantes asisten diariamente a clases.

La Secretaría de Educación indicó que la intención es garantizar que el calendario escolar continúe desarrollándose y que los procesos educativos del año no se interrumpan.

Paro de profesores en Bogotá /Foto: IA

Qué pasará si algunos profesores se suman al paro

Aunque el día está programado como una jornada académica habitual, también existe la posibilidad de que algunos docentes decidan participar en el paro convocado por el sindicato.

En esos casos, la Secretaría explicó que los profesores que no dicten clases durante ese día deberán reponer el tiempo académico posteriormente.

Según lo planteado por la entidad, la reposición de esas horas se realizaría el sábado 14 de marzo.

Esto significa que algunos colegios podrían convocar a estudiantes y docentes a asistir a clases ese sábado para recuperar las actividades que no se desarrollen durante la jornada del paro.

Debes estar atento a los avisos de tu colegio

Debido a que cada institución puede manejar la situación de manera diferente, es importante que estés atento a la información que comparta tu colegio.

La participación en el paro depende de la decisión de cada docente, por lo que la dinámica puede variar entre instituciones.

Por esta razón, algunos colegios podrían mantener todas sus clases normales el jueves, mientras que otros podrían tener cambios en su jornada y posteriormente programar la reposición el sábado.

Lo más recomendable es revisar las comunicaciones oficiales que envíe tu institución educativa, ya que allí se indicará si habrá ajustes en el horario o si se programarán actividades académicas adicionales.