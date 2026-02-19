Colegios públicos no tendrán clases y muchos padres aún no lo saben; esta es la fecha

Confirmado. El sistema educativo público tendrá una pausa el lunes 23 de marzo en todo el país. El Ministerio de Educación informó que ese día no habrá clases en preescolar, primaria ni secundaria de los colegios oficiales, debido al festivo nacional que se traslada a lunes para conformar fin de semana largo.

La medida no es extraordinaria ni responde a una situación especial dentro de los colegios. Corresponde al calendario oficial de festivos en Colombia, por lo que las instituciones educativas deben ajustar su programación académica y retomar actividades al día siguiente.

Puedes leer: Estudiante de Universidad del Bosque apareció muerto en Gachancipá: "Mami, no sé si venga"



La disposición se coordina con las secretarías de educación departamentales y municipales para que el regreso a las aulas se realice de forma ordenada y sin afectar el cumplimiento de las horas de clase establecidas por norma.

¿Por qué no habrá clases el lunes 23 de marzo?

El lunes 23 de marzo fue declarado festivo nacional por la conmemoración del Día de San José. Aunque esta fecha se celebra tradicionalmente el 19 de marzo, se traslada al lunes siguiente por aplicación de la Ley Emiliani. Esta norma permite mover varios festivos al inicio de la semana con el fin de organizar mejor la jornada laboral, facilitar los descansos y promover el turismo interno, sin modificar de fondo el calendario anual.

En el ámbito educativo, esta ley también se refleja en la suspensión de clases durante esos lunes festivos. Por esa razón, el lunes 23 no habrá actividades académicas en los colegios públicos, y los estudiantes retomarán su rutina el martes siguiente.

Publicidad

¿Qué colegios no tendrán clases ese día?

La suspensión aplica principalmente para los colegios oficiales de calendario A en Colombia, que agrupan la mayoría de estudiantes del sector público. Estos planteles se rigen por los lineamientos definidos por el Ministerio de Educación y ajustan su cronograma a los festivos nacionales.

En el caso de los colegios privados, cada institución maneja su propio calendario académico. Sin embargo, muchos planteles también suelen acogerse a los festivos nacionales. Por eso, las autoridades recomiendan que padres, madres y acudientes consulten directamente con el colegio de sus hijos para confirmar si habrá o no actividades ese lunes.

Publicidad

Puedes leer: Estos son los colegios en Bogotá que prohíben el uso del celular; algunos son muy reconocidos



¿Cuándo regresan los estudiantes a clases?

El retorno a las aulas está previsto para el martes 24 de marzo, una vez finalice el festivo trasladado por el Día de San José. Desde esa fecha, los establecimientos educativos deben continuar con su programación académica habitual y cumplir con las jornadas de clase establecidas para el mes.

No se trata de un receso prolongado ni de una semana de vacaciones. Es una pausa puntual de un solo día dentro del calendario escolar, por lo que los colegios deberán seguir con normalidad sus evaluaciones, trabajos y actividades posteriores.

Vacaciones en colegios públicos cambian por orden de MinEducación; se reducen fechas Foto: imagen realizada con ImageFX

¿Qué deben tener en cuenta las familias?

Las autoridades educativas señalaron que este tipo de jornadas festivas ya está contemplado dentro del calendario escolar anual, por lo que no representa un cambio inesperado. Aun así, es importante que las familias revisen las circulares internas de cada institución para conocer si se asignarán actividades para la casa o si simplemente se retomarán las clases al día siguiente.

También se recomendó organizar con anticipación el cuidado de los menores durante ese lunes, especialmente en hogares donde los adultos deben trabajar. Algunas alcaldías y entidades locales suelen ofrecer actividades culturales o recreativas en fechas festivas, lo que puede ser una opción para quienes no cuentan con acompañamiento permanente en casa.

