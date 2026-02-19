Buscan a motociclista que golpeó a adulto mayor tras reclamo en zona peatonal

Un nuevo caso de intolerancia quedó registrado en video y ha causado rechazo en redes sociales. En la calle 152 con carrera 72, barrio El Plan, en la localidad de Suba, al norte de Bogotá, un motociclista agredió a un adulto mayor luego de que este le reclamara por circular por una zona peatonal.

Según lo que se observa en la grabación, el ciudadano mayor le indica al conductor que ese espacio es exclusivo para peatones y que no puede transitar con su motocicleta por allí. La respuesta del motociclista fue violenta. Primero discute con el hombre y luego empieza a lanzarle puños, mientras la víctima intenta cubrirse y defenderse como puede.

En el video se escucha claramente a una mujer que graba la escena decir: “Lo agrede porque le dijo que no pasara por ahí”. En otro momento, la misma mujer grita: “Señor, es un adulto mayor”, intentando que el agresor detenga el ataque. Sin embargo, el motociclista continúa con su comportamiento agresivo y responde exaltado: “Ábrase de acá”, molesto porque no puede avanzar por el paso prohibido.

A medida que la situación se vuelve más tensa, otras personas que se encontraban en el lugar se acercan para intervenir y separar al motociclista del adulto mayor. Gracias a la presencia de estos ciudadanos, la agresión no escaló aún más y se evitó que el hombre siguiera siendo golpeado.

Buscan a motociclista que agredió a adulto mayor

El video empezó a circular rápidamente en redes sociales durante las últimas horas y generó una ola de comentarios de rechazo por la actitud del motociclista. Muchos usuarios señalaron que el adulto mayor solo estaba defendiendo el uso correcto del espacio público y que no merecía recibir ese trato por hacer un llamado de atención.

Tras conocerse el caso, las autoridades informaron que activaron la búsqueda del responsable mediante el sistema de monitoreo y las cámaras de seguridad del sector. La identificación del motociclista se realiza en articulación con la Secretaría de Seguridad de Bogotá, con el fin de establecer su identidad y tomar las medidas correspondientes.

En un pronunciamiento oficial, se indicó que desde el momento en que se conocieron los hechos se inició el rastreo de las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia cercanas al lugar de la agresión. Además, se invitó a la comunidad a suministrar cualquier información que permita reconocer al agresor.

“Invitamos a la ciudadanía a compartir cualquier dato que nos ayude a identificar a esta persona”, señalaron desde la autoridad competente. También se rechazaron de manera contundente este tipo de comportamientos que atentan contra la convivencia y el respeto por el espacio público.

Testigos afirmaron que el adulto mayor no insultó ni provocó al motociclista, sino que simplemente le indicó que no podía transitar por esa zona, ya que se trata de un paso exclusivo para peatones. Esta advertencia fue suficiente para que el conductor reaccionara de forma agresiva.

#Nación | 🔴 Motociclista agredió a adulto mayor que le reclamó por circular en zona peatonal: https://t.co/CXF7DcSg6d pic.twitter.com/jXjROCiub4 — El ⭕lfato (@Elolfato) February 19, 2026