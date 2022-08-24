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Motociclistas

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Pico y placa para motos en Medellín tendrá drástico cambio en segundo semestre

Motociclista ajustándose un casco negro de seguridad junto a su motocicleta en una carretera de montaña, ilustrando las señales para reemplazar o renovar el casco de moto.
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Ley obliga a motociclistas a cambiar el casco; señales para saber que es hora de jubilarlo

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