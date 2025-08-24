En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
YEFERSON COSSIO PERDERÍA SU CASA
CASO VALERIA AFANADOR
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Tecnología  / ¿Por qué miras la hora en el celular teniendo reloj? Esta es la curiosa explicación

¿Por qué miras la hora en el celular teniendo reloj? Esta es la curiosa explicación

¿Te has pillado mirando la hora en tu celular aunque tengas un reloj en la muñeca? Descubre la psicología detrás de este curioso hábito tecnológico.

¿Por qué miras la hora en el celular teniendo reloj?.jpg
¿Por qué miras la hora en el celular teniendo reloj?
Foto creada con Gemini IA
Por: Diego Villamil
|
Actualizado: agosto 24, 2025 09:58 p. m.

Publicidad

Publicidad

Publicidad