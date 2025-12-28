La letra que todos buscan: así suena la sesión romántica de Bizarrap y J Balvin

Bizarrap y J Balvin sorprendieron al cerrar el año con una sesión muy distinta a lo que muchos esperaban. La BZRP Music Sessions #62/66 llegó como un lanzamiento silencioso, sin anuncios previos ni pistas claras, pero rápidamente se convirtió en conversación obligada en redes.
En lugar de un tema confrontacional o cargado de indirectas, ambos artistas apostaron por una canción íntima, melancólica y marcada por los recuerdos.
Puedes leer: Letra completa de 'La Perla' canción de Rosalía; himno contra el 'terrorista emocional'
Desde los primeros segundos, la sesión deja claro que el enfoque es emocional. La base musical tiene guiños al vallenato, sonidos suaves y una atmósfera nostálgica que acompaña la voz de J Balvin, quien se muestra reflexivo, vulnerable y directo. Bizarrap, fiel a su estilo, respalda la narrativa sin robar protagonismo, dejando que la letra sea el centro.
El significado de la canción gira alrededor de una relación que terminó, pero que sigue presente en la mente del protagonista. No hay reproches exagerados ni dramatismo forzado.
Puedes leer: Letra de canción 'Mi Fortuna' de Ryan Castro; aparece hasta Faustino Asprilla
Publicidad
Letra completa de J Balvin – BZRP Music Sessions #62/66
(Letra íntegra a continuación)
Publicidad
For fun, I just do it, for fun
(For fun)
(For fun)
(For fun, I just do it, for fun)
(For fun)
(For fun)
Cuando pensé que por fin ya te olvidé
Me apareció tu foto
Se me aguaron los ojos
Me cambió la mirada
(For fun, for fun)
Y a fin de cuentas, puede ser la razón
Por la que sigo solo (for fun, for fun)
Porque después de todo (for fun, I just do it)
No te he olvidado nada (for fun)
Y a la que me olvidó, se le olvidó
Que me olvidó
Y a la que me olvidó, se le olvidó
Que me olvidó
Siento
Que tu nombre está en todos mis pensamientos
No te puedo ver, pero estás como el viento
Que se lleva todo
Y tú como si nada
(For fun, for fun)
Miento
Si digo que ya no tengo sentimientos
Me falta memoria y me sobran recuerdos
Te debería odiar
Pero no me dan ganas
(For fun, for fun)
Publicidad
Y a la que me olvidó, se le olvidó
Que me olvidó
Y a la que me olvidó, se le olvidó
(J Balvin, man)
Quiero que, por lo menos, me recuerdes como algo bueno
Que no olvides la forma en que lo hacemos
Si lo digo, va a sonar algo obsceno
Pero, ma', si quieres, nos vemos
Y el problema lo resolvemos
Y si no es en esta vida, ojalá en otra nos encontremos
Publicidad
Y si no (vuela, vuela)
Voy a dejar que en otro rumbo vueles
Voy a beber escuchando Omar Geles
Voy a bajar las fotos que un día subí a las redes
Mira que mal que tienes, me matas con esto que
Siento
Que tu nombre está en todos mis pensamientos
No te puedo ver, pero estás como el viento
Que se lleva todo
Y tú como si nada
(For fun, for fun)
Miento
Si digo que ya no tengo sentimientos
Me falta memoria y me sobran recuerdos
Te debería odiar
Pero no me dan ganas
(For fun, for fun)
Y a la que me olvidó, se le olvidó
Que me olvidó
Y a la que me olvidó, se le olvidó
Que me olvidó
(J Balvin, man)
¡Bizarrap!
Publicidad