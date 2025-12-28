La letra que todos buscan: así suena la sesión romántica de Bizarrap y J Balvin

Bizarrap y J Balvin sorprendieron al cerrar el año con una sesión muy distinta a lo que muchos esperaban. La BZRP Music Sessions #62/66 llegó como un lanzamiento silencioso, sin anuncios previos ni pistas claras, pero rápidamente se convirtió en conversación obligada en redes.

En lugar de un tema confrontacional o cargado de indirectas, ambos artistas apostaron por una canción íntima, melancólica y marcada por los recuerdos.

Puedes leer: Letra completa de 'La Perla' canción de Rosalía; himno contra el 'terrorista emocional'



Desde los primeros segundos, la sesión deja claro que el enfoque es emocional. La base musical tiene guiños al vallenato, sonidos suaves y una atmósfera nostálgica que acompaña la voz de J Balvin, quien se muestra reflexivo, vulnerable y directo. Bizarrap, fiel a su estilo, respalda la narrativa sin robar protagonismo, dejando que la letra sea el centro.

El significado de la canción gira alrededor de una relación que terminó, pero que sigue presente en la mente del protagonista. No hay reproches exagerados ni dramatismo forzado.

Puedes leer: Letra de canción 'Mi Fortuna' de Ryan Castro; aparece hasta Faustino Asprilla

Publicidad

Letra completa de “J Balvin – BZRP Music Sessions #62/66”

Letra completa de J Balvin – BZRP Music Sessions #62/66

(Letra íntegra a continuación)

Publicidad

For fun, I just do it, for fun

(For fun)

(For fun)

(For fun, I just do it, for fun)

(For fun)

(For fun)

Cuando pensé que por fin ya te olvidé

Me apareció tu foto

Se me aguaron los ojos

Me cambió la mirada

(For fun, for fun)

Y a fin de cuentas, puede ser la razón

Por la que sigo solo (for fun, for fun)

Porque después de todo (for fun, I just do it)

No te he olvidado nada (for fun)

Y a la que me olvidó, se le olvidó

Que me olvidó

Y a la que me olvidó, se le olvidó

Que me olvidó

Siento

Que tu nombre está en todos mis pensamientos

No te puedo ver, pero estás como el viento

Que se lleva todo

Y tú como si nada

(For fun, for fun)

Miento

Si digo que ya no tengo sentimientos

Me falta memoria y me sobran recuerdos

Te debería odiar

Pero no me dan ganas

(For fun, for fun)

Publicidad

Y a la que me olvidó, se le olvidó

Que me olvidó

Y a la que me olvidó, se le olvidó

(J Balvin, man)

Quiero que, por lo menos, me recuerdes como algo bueno

Que no olvides la forma en que lo hacemos

Si lo digo, va a sonar algo obsceno

Pero, ma', si quieres, nos vemos

Y el problema lo resolvemos

Y si no es en esta vida, ojalá en otra nos encontremos

Publicidad

Y si no (vuela, vuela)

Voy a dejar que en otro rumbo vueles

Voy a beber escuchando Omar Geles

Voy a bajar las fotos que un día subí a las redes

Mira que mal que tienes, me matas con esto que

Siento

Que tu nombre está en todos mis pensamientos

No te puedo ver, pero estás como el viento

Que se lleva todo

Y tú como si nada

(For fun, for fun)

Miento

Si digo que ya no tengo sentimientos

Me falta memoria y me sobran recuerdos

Te debería odiar

Pero no me dan ganas

(For fun, for fun)

Y a la que me olvidó, se le olvidó

Que me olvidó

Y a la que me olvidó, se le olvidó

Que me olvidó

(J Balvin, man)

¡Bizarrap!