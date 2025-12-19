El himno que Alvin Cheme de La Suprema Corte hubiera querido escribir: "Captura la esencia"

Detrás de cada gran éxito musical hay un compositor que supo leer el alma del público. En el caso de Alvin, su pluma ha dado vida a temas reconocidos como "Te desafío a ser infiel".

Sin embargo, en una reveladora entrevista en El Klub de La Kalle, el artista admitió con total honestidad que hay una canción en particular que lo hace exclamar: "Mierda, esa era la canción que yo necesitaba haber escrito".

Puedes leer: Rocío Rodríguez, periodista de Caracol, revela problemas en entrevista con J Balvin



El tema en cuestión es el megaéxito de Luis Enrique, "Yo no sé mañana". Alvin explicó que su fascinación por esta obra no radica solo en su pegajosa melodía, sino en su temática universal.

Para el músico de La Suprema Corte, la letra captura la esencia de la existencia: "La incertidumbre de la vida y la realidad de que hoy estamos aquí, pero el mañana no está asegurado para nadie".

Puedes leer: Juan Manuel Restrepo dice cuál es su pose favorita para dormir en pareja, ¿en cucharita?

Esta visión resuena profundamente con su trayectoria personal. Proveniente de una tierra lejana y habiendo cargado "sueños en la maleta", Alvin ha aprendido que en la industria musical no existe una fórmula mágica para crear himnos.

Publicidad

Según comentó en El Klub de La Kalle, el éxito ocurre cuando el artista "fluye" y el destino le permite encontrarse con su "cuarto de hora".

Publicidad

A pesar de los momentos de duda en los que ha estado a punto de "botar la toalla", Alvin se siente agradecido con la vida por haberle permitido escribir para figuras como Alfredito Linares, Johnny Rivera y Edgar Joel.

Su respeto por la composición es tal, que reconoce en el trabajo de Luis Enrique la perfección de un mensaje que, aunque él no firmó, utiliza como lema en su propio camino: vivir el presente con la intensidad que solo la salsa puede transmitir.

Mira la entrevista completa aquí: