Juan Manuel Restrepo dice cuál es su pose favorita para dormir en pareja, ¿en cucharita?

En medio de una conversación en El Klub de La Kalle, sobre sus trenzas y el costo del estilo, la entrevista tomó un giro inesperado hacia la intimidad de la alcoba. Juan Manuel Restrepo fue consultado sobre su preferencia al "arrunchar" (abrazar) con su pareja: si le gusta dar o recibir la tradicional "cucharita".

El actor no dudó en afirmar que le gusta tanto dar como recibir y que la cucharita se practica "100%".

Sin embargo, la conversación se elevó a un nivel técnico gracias a una "teoría" presentada por una de las panelistas (Daniela), la cual ella corrigió rápidamente como una "realidad" en la práctica del arrunchis.

Esta postura, conocida informalmente en el contexto de la entrevista como la "cucharita invertida", implica que la mujer sea quien abraza al hombre por detrás.

Para ejecutarla, el hombre está de espaldas a la mujer, quien pasa su brazo por el abdomen de él. La parte más crucial, y que generó risas y advertencias en el set, es que la mujer debe meter la pierna entre las del hombre, provocando que el "paquetito" del hombre quede directamente sobre la pierna de ella.

Restrepo confirmó con una sonrisa que ya conocía esta postura, indicando que no era necesario que se la explicaran.

Esta técnica fue catalogada de "profesional" o incluso "japonesa" debido a su aparente complejidad. No obstante, los periodistas rápidamente señalaron dos puntos de conflicto derivados de la anatomía y el confort a largo plazo.

A pesar de los retos de la "cucharita invertida," se aprovechó el momento para ofrecer un consejo de salud basado en la postura: dormir con una almohada entre las rodillas es anatómicamente beneficioso, ya que es bueno para la columna.

Por lo tanto, el arrunchis podría tener un valor terapéutico además de romántico, siempre y cuando se maneje correctamente el ángulo de la pierna.

Al abordar la inevitable incomodidad que produce el calor durante el sueño en pareja, Restrepo reveló su estrategia para mantener el afecto sin sacrificar la comodidad. Cuando el cuerpo comienza a sentir el aumento de temperatura, el actor y su pareja transicionan a una posición más fresca.

Esta postura mantiene una conexión física, pero ofrece una ventilación necesaria para evitar el sofoco. Además, el actor describió con detalle otra posición de contacto donde la persona duerme con la mano bajo la cabeza o en una posición que resulta en que los dedos amanezcan "arrugados" y blandos, como si se hubiera estado en un jacuzzi.

Mira la entrevista completa: