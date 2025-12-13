Actor recordado por La Máscara fue encontrado sin vida en su apartamento; esto se sabe

El mundo del cine y la televisión esta de luto por el fallecimiento del actor Peter Greene, conocido por sus intensas interpretaciones de villanos en películas icónicas como La Máscara y Pulp Fiction.

Aunque su nombre no siempre encabezó los créditos, sus interpretaciones en películas lo convirtieron en un rostro fácilmente reconocible para el público y en una figura valorada dentro del cine estadounidense.

¿Quién era Peter Greene?

Peter nació el 8 de octubre de 1965 en Montclair, Nueva Jersey, Estados Unidos y comenzó su carrera actoral en el teatro neoyorquino antes de dar el salto al cine en los años noventa. Se consolidó como uno de los intérpretes de personajes oscuros y complejos gracias a su capacidad para encarnar villanos memorables con una presencia intensa y perturbadora.



Su carrera cinematográfica incluye dos de los papeles más recordados de su trayectoria: Dorian Tyrell, el antagonista principal en La Máscara (1994), y Zed, el perturbador personaje de Pulp Fiction (1994) en la película de Quentin Tarantino.



Ambos papeles lo posicionaron en la memoria colectiva como uno de los villanos más emblemáticos del cine de los años noventa.

Además de estos trabajos, Greene participó en otras producciones destacadas de esa década, como Sospechosos habituales (1995) y Training Day (2001), además de incursionar en series de televisión como Justified y Chicago P.D., donde aportó su presencia dramática a personajes secundarios que exigían fuertes interpretaciones.

Su trayectoria también incluyó papeles en filmes independientes y colaboraciones con diferentes directores, lo que le permitió mantener una presencia constante en la industria cinematográfica a lo largo de varias décadas.

A pesar de que su carrera fue más intensa durante los años noventa, Greene siguió apareciendo en cine y televisión hasta etapas recientes de su vida profesional.

¿Qué se sabe del fallecimiento de Peter Greene?

Greene fue encontrado sin vida en su apartamento en el barrio del Lower East Side de Nueva York a la edad de 60 años, confirmó su antiguo representante, Gregg Edwards, a medios estadounidenses.

El hallazgo del cuerpo se produjo el viernes 12 de diciembre de 2025, después de que vecinos alertaran a las autoridades por el sonido de música que sonaba de manera continua dentro del apartamento durante más de 24 horas, lo que llevó a una verificación de bienestar. Al ingresar, los servicios médicos constataron que el actor ya no presentaba signos vitales.

Gregg Edwards, quien trabajó como su representante por más de una década, se refirió a Greene como un actor excepcional con un “corazón enorme” y destacó la versatilidad que mostraba a la hora de interpretar personajes moralmente ambiguos.

“Nadie interpretó a un villano mejor que Peter”, afirmó Edwards en declaraciones recogidas por medios internacionales.

Hasta el momento, se desconoce la causa oficial de su deceso. Las autoridades han declarado que no hay indicios de violencia en el lugar, y se espera que los resultados de la autopsia aporten más detalles sobre las circunstancias del fallecimiento.

Peter deja un legado significativo en el cine de los años noventa y principios del siglo XXI, recordado por su presencia única en roles de impacto y por contribuir a algunas de las películas más emblemáticas de la década.

