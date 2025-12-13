Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: ZULMA GUZMÁN CONFIESA
APARECE ZULMA GUZMÁN
FALLECE PAPÁ DE SELENA QUINTANILLA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Actor recordado por La Máscara fue encontrado sin vida en su apartamento; esto se sabe

Actor recordado por La Máscara fue encontrado sin vida en su apartamento; esto se sabe

El actor, reconocido por sus papeles icónico de los años noventa, fue hallado sin vida en su vivienda, un hecho que sorprendió a fanáticos y reabrió el recuerdo de su legado en la pantalla grande.

Falleció Peter Greene
Falleció el actor de La Máscara Peter Greene
Foto: captura de video de La Máscara
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 13 de dic, 2025

El mundo del cine y la televisión esta de luto por el fallecimiento del actor Peter Greene, conocido por sus intensas interpretaciones de villanos en películas icónicas como La Máscara y Pulp Fiction.

Aunque su nombre no siempre encabezó los créditos, sus interpretaciones en películas lo convirtieron en un rostro fácilmente reconocible para el público y en una figura valorada dentro del cine estadounidense.

Puedes leer: Familia de Bruce Willis se prepara para ‘última’ Navidad a su lado: “un momento especial"

¿Quién era Peter Greene?

Peter nació el 8 de octubre de 1965 en Montclair, Nueva Jersey, Estados Unidos y comenzó su carrera actoral en el teatro neoyorquino antes de dar el salto al cine en los años noventa. Se consolidó como uno de los intérpretes de personajes oscuros y complejos gracias a su capacidad para encarnar villanos memorables con una presencia intensa y perturbadora.

Su carrera cinematográfica incluye dos de los papeles más recordados de su trayectoria: Dorian Tyrell, el antagonista principal en La Máscara (1994), y Zed, el perturbador personaje de Pulp Fiction (1994) en la película de Quentin Tarantino.

Te puede interesar

  1. Reconocido actor infantil perdió la vida tras una fuerte caída: “No sobrevivió a sus heridas”
    Reconocido actor infantil perdió la vida tras una fuerte caída: “No sobrevivió a sus heridas”
    Foto: foto montaje de La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Internacional

    Reconocido actor infantil perdió la vida tras una fuerte caída: “No sobrevivió a sus heridas”

  2. ¡Luto en la TV! Fallece reconocido actor colombiano de ‘Hasta que la plata nos separe’
    ¡Luto en la TV! Fallece reconocido actor colombiano de ‘Hasta que la plata nos separe’. imagen de referencia
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Farándula

    ¡Luto en la TV! Fallece reconocido actor colombiano de ‘Hasta que la plata nos separe’

Ambos papeles lo posicionaron en la memoria colectiva como uno de los villanos más emblemáticos del cine de los años noventa.

Además de estos trabajos, Greene participó en otras producciones destacadas de esa década, como Sospechosos habituales (1995) y Training Day (2001), además de incursionar en series de televisión como Justified y Chicago P.D., donde aportó su presencia dramática a personajes secundarios que exigían fuertes interpretaciones.

Falleció Peter Greene
Peter Greene era el villano de La Máscara
Foto: captura de video de La Máscara

Publicidad

Su trayectoria también incluyó papeles en filmes independientes y colaboraciones con diferentes directores, lo que le permitió mantener una presencia constante en la industria cinematográfica a lo largo de varias décadas.

A pesar de que su carrera fue más intensa durante los años noventa, Greene siguió apareciendo en cine y televisión hasta etapas recientes de su vida profesional.

Te puede interesar

  1. Esteban de León fue encontrado sin vida a sus 25 años
    Hallan sin vida a reconocido actor tras ser reportado como desaparecido; tenía 25 años
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Internacional

    Hallan sin vida a reconocido actor tras ser reportado como desaparecido; tenía 25 años

  2. Reconocido actor hace dura denuncia sobre el sistema de salud: “Puedo fallecer”
    Reconocido actor hace dura denuncia sobre el sistema de salud, imagen de referencia
    Foto: pantallazo tomado de YouTube La Red
    Farándula

    Reconocido actor hace dura denuncia sobre el sistema de salud: “Puedo fallecer”

Publicidad

¿Qué se sabe del fallecimiento de Peter Greene?

Greene fue encontrado sin vida en su apartamento en el barrio del Lower East Side de Nueva York a la edad de 60 años, confirmó su antiguo representante, Gregg Edwards, a medios estadounidenses.

El hallazgo del cuerpo se produjo el viernes 12 de diciembre de 2025, después de que vecinos alertaran a las autoridades por el sonido de música que sonaba de manera continua dentro del apartamento durante más de 24 horas, lo que llevó a una verificación de bienestar. Al ingresar, los servicios médicos constataron que el actor ya no presentaba signos vitales.

Gregg Edwards, quien trabajó como su representante por más de una década, se refirió a Greene como un actor excepcional con un “corazón enorme y destacó la versatilidad que mostraba a la hora de interpretar personajes moralmente ambiguos.

“Nadie interpretó a un villano mejor que Peter”, afirmó Edwards en declaraciones recogidas por medios internacionales.

Hasta el momento, se desconoce la causa oficial de su deceso. Las autoridades han declarado que no hay indicios de violencia en el lugar, y se espera que los resultados de la autopsia aporten más detalles sobre las circunstancias del fallecimiento.

Puedes leer:Bruce Willis: su familia decide donar su cerebro y la razón genera asombro

Publicidad

Peter deja un legado significativo en el cine de los años noventa y principios del siglo XXI, recordado por su presencia única en roles de impacto y por contribuir a algunas de las películas más emblemáticas de la década.

Mira también: ¡Luto en la TV! Fallece reconocido actor colombiano de ‘Hasta que la plata nos separe’

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Actores de Hollywood

Muertes de famosos

Estados Unidos