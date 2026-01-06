Precio del pasaporte tendrá un cambio significativo en 2026; viajeros en alerta

Es sabido que el pasaporte es uno de los documentos indispensables para los colombianos que tienen la intención de salir del país, ya sea por motivos laborales, turísticos, académicos o familiares. Sin embargo, debido al ajuste económico del 2026, este trámite no quedó exento de estas modificaciones.

Tanto es así que el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que el costo de este documento presenta un nuevo ajuste como consecuencia de la actualización del impuesto del timbre, el cual es una contribución para aumentar el precio a documentación y servicios prestados por el estado.

Por lo cual, el impacto del precio de este documento se verá reflejado tanto a las personas que solicitan el documento por primera vez, como aquellos ciudadanos que deben renovarlo están obligados a asumir el nuevo valor, el cual incorpora el ajuste derivado del impuesto del timbre.



¿Cuánto cuesta sacar un pasaporte en 2026?

De acuerdo con la Cancillería, la tarifa base se mantiene para el 2026 y lo que sube es el impuesto del timbre. Cabe destacar que el pago de la tarifa se debe hacer el mismo día del trámite, ya sea con efectivo o pago con tarjeta, por lo cual el ajuste total en todas las categorías tienen un nuevo valor en este año.

Ante esto, se conoció que el impuesto del timbre quedó fijado en $79.000, cifra que elevó el costo total de los pasaportes ordinario y ejecutivo.

En Bogotá, el pasaporte ordinario tiene un valor de $111.000. A este valor se le suma el impuesto de timbre, lo que lleva el precio final a $190.000. Por su parte, el documento ejecutivo tiene un valor final de $323.000, incluyendo el valor del impuesto

Sin embargo, se conoció que el pasaporte de emergencia conserva su valor original, debido a que este documento no está sujeto al cobro del impuesto.

Pasaporte ordinario: 111.000 + 79.000 = $190.000

Pasaporte ejecutivo: 244.000 + 79.000 = $323.000

Pasaporte de emergencia: $192.000 (no aplica impuesto al timbre).



Recordemos que este año 2026 hay varios procesos electorales, los cuales corresponden a las elecciones de Cámara y Senado y la primera Vuelta presidencial. Por lo cual, los ciudadanos que decidan ejercer su derecho al voto reciben un 10% de descuento en el trámite, en donde deben presentar el certificado electoral al momento de la cita en la cancillería.