Siniestros nuevos detalles en el caso de las hermanas en Malambo: "Por faltonas"

Siniestros nuevos detalles en el caso de las hermanas en Malambo: “Por faltonas”

La abogada de las víctimas entregó más detalles del caso durante la audiencia de uno de los capturados por el caso de las menores de edad.

Detalles en el caso de las hermanas en Malambo
Siniestros nuevos detalles en el caso de las hermanas en Malambo: “Por faltonas”
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 11 de mar, 2026

Continúan apareciendo más detalles del caso hermanas en Malambo; Sheerydan Sofía y Keyla Nicolle Hernández Noriega, de 14 y 17 años, esto debido a que la Fiscalía compartió reveló la confesión de uno de los implicados, arrojando luz sobre los motivos detrás de este caso que conmocionó.

Durante las diligencias judiciales, el fiscal sexto especializado de Barranquilla, José Gregorio del Villar, dio lectura a la declaración de uno de los detenidos. Según el relato, el móvil de este caso estaría relacionado con una presunta traición. “Que las iban a quitar la vida por faltonas”, fue la frase que pronunció uno de los victimarios.

Puedes leer: Vidente habla del caso de hermanas en Malambo y menciona sombríos detalles: "El espíritu"

Posteriormente, explica que la confesión describe un escenario de terror en un patio, donde una de las menores intentó defenderse explicando que los jóvenes con los que hablaban eran solo pretendientes. Sin embargo, el atacante procedió con una frialdad absoluta: “Le dio un tiro en la cabeza, pero ella quedó hablando y me decía 'no me pegues más tiros', y es cuando le pego el otro”, relató el fiscal durante la audiencia.

Nuevos detalles del caso de las hermanas en Malambo

Cabe destacar que las hermanas en Malambo fueron reportadas como desaparecidas a mediados de febrero, tras haber estado en contacto con supuestos novios que conocieron durante el sábado de Carnaval. Posteriormente, sus cuerpos fueron hallados enterrados en una fosa en una zona boscosa de Malambo el pasado 28 de febrero de 2026.

La madre de las víctimas reveló que, tras la desaparición, comenzó a recibir mensajes extorsivos exigiendo dinero por la liberación de sus hijas. Los captores solicitaron inicialmente 50 millones de pesos, cifra que luego redujeron a 20 y finalmente a 10 millones.

Puedes leer: Caso de hermanas en Malambo: revelan crueles videos hallados en celular

Ante esta situación hay dos personas capturadas, uno es un joven de 19 años conocido con el alias de “El Tata”, quien ya contaba con anotaciones judiciales por porte ilegal de armas y es quien se encuentra en una audiencia. El segundo implicado es un menor de 17 años, quien presuntamente tendría vínculos con el frente 36 de las disidencias de las Farc.

Las autoridades manejan la hipótesis de que este crimen podría estar vinculado a confrontaciones entre estructuras delincuenciales de la región, además de que estas se encuentran buscando si hubo otras personas relacionadas con este caso.

Por lo cual, la abogada de las víctimas, Ibeth Sandoval Ramos, solicitó la máxima severidad en la medida de aseguramiento, enfatizando las circunstancias que incluyeron desaparición, violencia física extrema y entierro en una fosa común y entre lágrimas, pidió una reparación integral que incluya apoyo psicológico para la familia devastada-

Mira también: Insólitas palabras del señalado en muerte de hermanas en Malambo; ¿se le borró la memoria?

