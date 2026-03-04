Revelan pista clave de responsables de acabar con hermanas en Carnaval de Barranquilla

El caso de las hermanas Sheridan Sofía y Keyla Nicol Hernández Noriega, de 14 y 17 años, dio un giro este 4 de marzo con la captura de un joven de 18 años y la plena identificación de un menor de 17, los cuales serían los presuntos responsables de este delito que generó conmoción en la región del atlántico después del Carnaval de Barranquilla.

La pista definitiva se dió tras un accidente de tránsito ocurrido el 26 de febrero, apenas dos días antes de que se hallaron los cadáveres. El capturado, cuya identidad se mantiene bajo reserva, permanecía hospitalizado en la Clínica Altos de San Vicente debido a las lesiones del choque, lo que facilitó su ubicación por parte de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Puedes leer: Mamá de niñas fallecidas en Barranquilla da detalles: “Eran novias de chirretes”



De igual forma, se conoció que la familia de las menores realizó su propia indagación, y evidenciaron en varias cuentas de redes sociales y dispositivos electrónicos que las adolescentes se habían citado con jóvenes que conocieron durante las fiestas y son estos nombres que coinciden con las dos personas en el hospital.



Cabe destacar que también los familiares de las menores denunciaron una negligencia por parte del GAULA. A pesar de recibir llamadas extorsivas que exigían sumas de entre 5 y 50 millones de pesos por la liberación, los investigadores plantearon la hipótesis de un autosecuestro.



¿Cómo encontraron el cuerpo de las menores después del Carnaval de Barranquilla?

Situación por la cual, tras 11 días de incertidumbre, el 28 de febrero, vecinos del barrio Maranatha, en Malambo, reportaron un olor fétido en un predio enmontado. Allí fueron encontrados los cuerpos de Sheridan y Keyla, sepultados uno al lado del otro en una fosa clandestina.

Puedes leer: Detalles de desaparición de hermanas en Carnaval de Barranquilla; pista en redes sociales

Al punto que según las autoridades ambas presentaron un "tiro de gracia" en la frente. La identificación se logró inicialmente por tatuajes, aunque el cuerpo de Keyla, en avanzado estado de descomposición, requiere pruebas de ADN, sin embargo, María Noriega Cruz confirmó que si se trata de Sofía.

Publicidad

Una de las líneas que maneja la Fiscalía sugiere que las menores asistieron a una vivienda en Malambo donde se desarrollaba una fiesta con personas vinculadas a actividades delictivas.

Publicidad

Y posteriormente se presentó una discusión en dicho lugar pudo ser el detonante del caso, porque unas personas las relacionaron de integrar otra banda delincuencial. Las víctimas eran estudiantes del mismo colegio y fueron descritas como jóvenes alegres y amantes de TikTok.

Mira también: Encuentran enterradas hermanas desaparecidas en Carnaval de Barranquilla: “Mamá, no moleste”