Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
EN VIVO: COLOMBIA VS ARGENTINA
GOLPE AL BOLSILLO
DESAPARICIÓN DE HERMANAS
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Revelan pista clave de responsables de acabar con hermanas en Carnaval de Barranquilla

Revelan pista clave de responsables de acabar con hermanas en Carnaval de Barranquilla

Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas para esclarecer lo ocurrido con las menores que perdieron la vida durante el Carnaval de Barranquilla.

Sale nueva pista de las hermanas en Carnaval de Barranquilla
Revelan pista clave de responsables de acabar con hermanas en Carnaval de Barranquilla
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 4 de mar, 2026

El caso de las hermanas Sheridan Sofía y Keyla Nicol Hernández Noriega, de 14 y 17 años, dio un giro este 4 de marzo con la captura de un joven de 18 años y la plena identificación de un menor de 17, los cuales serían los presuntos responsables de este delito que generó conmoción en la región del atlántico después del Carnaval de Barranquilla.

La pista definitiva se dió tras un accidente de tránsito ocurrido el 26 de febrero, apenas dos días antes de que se hallaron los cadáveres. El capturado, cuya identidad se mantiene bajo reserva, permanecía hospitalizado en la Clínica Altos de San Vicente debido a las lesiones del choque, lo que facilitó su ubicación por parte de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Puedes leer: Mamá de niñas fallecidas en Barranquilla da detalles: “Eran novias de chirretes”

De igual forma, se conoció que la familia de las menores realizó su propia indagación, y evidenciaron en varias cuentas de redes sociales y dispositivos electrónicos que las adolescentes se habían citado con jóvenes que conocieron durante las fiestas y son estos nombres que coinciden con las dos personas en el hospital.

Te puede interesar

  1. María Noriega Cruz habló de los mensajes extorsivos
    Salieron a la luz los mensajes contra la madre de las menores fallecidas en Barranquilla
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Judiciales

    Salieron a la luz los mensajes contra la madre de las menores fallecidas en Barranquilla

  2. Hallan los cuerpos de Sheridan Sofía Hernández Noriega y Keyla Nicolle Hernández Noriega
    Encuentran enterradas hermanas desaparecidas en Carnaval de Barranquilla: “Mamá, no moleste”
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Judiciales

    Encuentran enterradas hermanas desaparecidas en Carnaval de Barranquilla: “Mamá, no moleste”

Cabe destacar que también los familiares de las menores denunciaron una negligencia por parte del GAULA. A pesar de recibir llamadas extorsivas que exigían sumas de entre 5 y 50 millones de pesos por la liberación, los investigadores plantearon la hipótesis de un autosecuestro.

¿Cómo encontraron el cuerpo de las menores después del Carnaval de Barranquilla?

Situación por la cual, tras 11 días de incertidumbre, el 28 de febrero, vecinos del barrio Maranatha, en Malambo, reportaron un olor fétido en un predio enmontado. Allí fueron encontrados los cuerpos de Sheridan y Keyla, sepultados uno al lado del otro en una fosa clandestina.

Puedes leer: Detalles de desaparición de hermanas en Carnaval de Barranquilla; pista en redes sociales

Al punto que según las autoridades ambas presentaron un "tiro de gracia" en la frente. La identificación se logró inicialmente por tatuajes, aunque el cuerpo de Keyla, en avanzado estado de descomposición, requiere pruebas de ADN, sin embargo, María Noriega Cruz confirmó que si se trata de Sofía.

Publicidad

Te puede interesar

  1. Conductor del caso Diana Ospina queda en la mira por pruebas y pasado familiar
    Diana Ospina, víctima de paseo millonario en Bogotá
    Foto: redes sociales
    Judiciales

    Antecedentes inquietantes hunden a conductor del caso Diana Ospina; salpican a su familia

  2. Gustavo Aponte nuevos detalles en el caso
    Caso Gustavo Aponte: aparece sin vida uno de los involucrados; sería ficha clave
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Judiciales

    Caso Gustavo Aponte: aparece sin vida uno de los involucrados; sería ficha clave

Una de las líneas que maneja la Fiscalía sugiere que las menores asistieron a una vivienda en Malambo donde se desarrollaba una fiesta con personas vinculadas a actividades delictivas.

Publicidad

Y posteriormente se presentó una discusión en dicho lugar pudo ser el detonante del caso, porque unas personas las relacionaron de integrar otra banda delincuencial. Las víctimas eran estudiantes del mismo colegio y fueron descritas como jóvenes alegres y amantes de TikTok.

Mira también: Encuentran enterradas hermanas desaparecidas en Carnaval de Barranquilla: “Mamá, no moleste”

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Muerte de niños

Barranquilla

Extorsión