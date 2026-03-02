Caso Gustavo Aponte: aparece sin vida uno de los involucrados; sería ficha clave

Siguen apareciendo más detalles del ataque contra el empresario arrocero Gustavo Aponte y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, donde perdieron la vida después de salir de un gimnasio en el norte de Bogotá en el sector de La Cabrera el 11 de febrero. Sin embargo, las autoridades identificaron que la organización criminal detrás del atentado está eliminando rastros de lo ocurrido.

De acuerdo con información de los investigadores al medio de comunicación El Tiempo, el conductor de un vehículo involucrado en el seguimiento del empresario perdió la vida recientemente, esto debido a que según las autoridades la persona que perdió la vida era una pieza clave que conocía la identidad del sicario y de otros implicados.

Inicialmente el ataque fue ejecutado únicamente por dos hombres en una motocicleta, sin embargo, el análisis de más de 100 horas de grabaciones de seguridad reveló un tercer actor. Según las fuentes, el sicario no llegó en la moto, sino en un automóvil negro que rondó la zona durante varios minutos antes del ataque.



Tras disparar contra Aponte y su escolta frente a un gimnasio, el atacante huyó en la motocicleta junto a su cómplice. Pese a esto, las autoridades mencionaron que el sicario cometió un "error de principiante": no se cubrió el rostro al momento de disparar, lo que facilita la investigación.



¿Qué mencionan las autoridades del caso de Gustavo Aponte?

Por otro lado, se conoció que la falla facilitó su identificación por parte de las autoridades, a pesar de los esfuerzos de la banda por amedrentar a los residentes del sector para que no entregaran los videos de seguridad a la Dijin. Así mismo, se conoció que la banda delincuencial estaría llamando a las personas del sector para no entregar los videos de las cámaras.

El caso, liderado por la fiscal Yanira Rocío Ochoa Ramírez, también explora el entorno de violencia que rodea al sector arrocero en Casanare. Una de las hipótesis sugiere que Gustavo Aponte podría haber sido víctima de extorsión, aunque familiares aseguran que no había recibido amenazas directas.

Las pesquisas también analizan posibles vínculos con el fenómeno del "narcoarroz" o lavado de activos, aunque personas cercanas describen al empresario como un hombre de bajo perfil enfocado en el deporte y la labor social en su parroquia, pese a esto, se conoció a pocos días del caso por parte de Felipe Arias que Aponte si recibió llamadas de extorsión.

