Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VALOR DE HORA DE TRABAJO 2026
TEMBLOR EN COLOMBIA
MUERE ALÍ JAMENEI, LÍDER SUPREMO DE IRÁN
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / VIDEO: Varios aviones militares de Estados Unidos chocaron en Kuwait, cerca de Irán

VIDEO: Varios aviones militares de Estados Unidos chocaron en Kuwait, cerca de Irán

El incidente ocurrió en medio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, en la confrontación que se encuentra en curso.

Así cayó el avión en Estados Unidos cerca de Kuwait
VIDEO: Varios aviones militares de Estados Unidos chocaron en Kuwait, cerca de Irán
Foto: Pantallazos tomados de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 2 de mar, 2026

En las últimas horas, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó este lunes el choque de tres aviones militares F-15E Strike Eagle en Kuwait, un incidente provocado por el llamado "fuego amigo" en medio de una escalada bélica sin precedentes en Oriente Medio, precisamente contra Irán.

Según el informe oficial del CENTCOM, estos aviones participaban en misiones de apoyo cuando fueron derribados por error por las defensas aéreas de Kuwait. Sin embargo, este fallo técnico y operativo ocurrió durante un combate activo que incluía el despliegue de vehículos aéreos de Irán, misiles balísticos y drones en la zona.

Puedes leer: ¿Quién era Alí Jamenei, el líder supremo que falleció tras ataque de EEUU en Irán?

Las autoridades kuwaitíes comenzaron a investigar lo ocurrido, pese a esto, el Ministerio de Defensa de este país informó que los seis tripulantes lograron eyectarse a tiempo y sobrevivieron. Los militares fueron rescatados de inmediato y trasladados a un centro hospitalario, donde se encuentran en condición estable.

Te puede interesar

  1. últimos días de Nicolás Maduro antes de su captura
    Se conoce cómo fueron los últimos días de Maduro en el poder; tenía dudas sobre Delcy Rodríguez
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Internacional

    Se conoce cómo fueron los últimos días de Maduro en el poder; tenía dudas sobre Delcy Rodríguez

  2. Accidente de avión Hércules
    Accidente de avión Hércules
    Internacional

    Avión militar Hércules se estrella tras despegar e impacta varios carros; lista de víctimas

¿Cómo se encuentra el conflicto entre Estados Unidos e Irán?

Este accidente aéreo se produce en un contexto de extrema volatilidad tras el fallecimiento del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ocurrida durante los bombardeos iniciales de la coalición el pasado sábado. En represalia, Teherán intensificó sus ataques contra bases militares estadounidenses en el Golfo, incluyendo la base aérea de Alí al Salem en territorio kuwaití.

Puedes leer: Pareja sentimental de ‘El Mencho’ habría sido clave en su ubicación: ¿lo delató?

Por otro lado, se conoció que el ataque no se ha limitado a objetivos militares. Esto debido a que se han reportado explosiones en centros urbanos clave como Dubái, Abu Dabi, Doha y Manama. En Kuwait, la caída de restos de proyectiles en la refinería de Mina Al Ahmadi causó heridas a dos trabajadores, afectando una de las infraestructuras petroleras más importantes del país.

Publicidad

Te puede interesar

  1. Mhoni Vidente hace una predicción sobre México
    Mhoni Vidente lanza nueva predicción sobre escenario crítico mundial: ¿impactará a Colombia?
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Internacional

    Mhoni Vidente lanza nueva predicción sobre escenario crítico mundial: ¿impactará a Colombia?

  2. Alias El Mencho y el Mundial 2026
    ¿Mundial 2026 en México corre peligro? La situación tras muerte de El Mencho
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Noticias

    ¿Mundial 2026 en México corre peligro? La situación tras muerte de El Mencho

Ante la persistente amenaza de nuevos ataques con misiles y drones, la Embajada de Estados Unidos en Kuwait ha emitido una alerta de seguridad urgente. Se ha instado a los ciudadanos estadounidenses a refugiarse en sus hogares, permanecer en los pisos más bajos de los edificios y alejarse de las ventanas.

Publicidad

Por su parte, el presidente Donald Trump manifestó que las operaciones militares podrían prolongarse durante cuatro semanas, advirtiendo que Estados Unidos tomará represalias ante las bajas sufridas en lo que describió como una guerra contra el terrorismo.

Mira también: ¿Qué está pasando en Irán? La guerra en Medio Oriente enciende alerta mundial

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Estados Unidos

Donald Trump

Guerra nuclear