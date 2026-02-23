Pareja sentimental de ‘El Mencho’ habría sido clave en su ubicación: ¿lo delató?

Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, cayó este domingo 22 de febrero de 2026 tras un operativo en conjunto de las autoridades mexicanas e inteligencia de Estados Unidos. Tanto es así que esto quedará marcado como el fin de una era para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Durante años, el líder del CJNG se refugió en las zonas serranas más profundas de México, protegido por anillos de seguridad que incluían tecnología de punta y armamento pesado. Sin embargo, según los reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la inteligencia militar no lo estaba siguiendo a él sino vigilando a una de sus parejas sentimentales.

El pasado 20 de febrero, las autoridades detectaron a un hombre de confianza de dicha mujer, quien la trasladó a un lujoso complejo de cabañas en el "Pueblo Mágico" de Tapalpa, al punto que se conoció que este encuentro amoroso sirvió de confirmación definitiva para las fuerzas especiales.



Tras esperar estratégicamente a que la mujer abandonara el inmueble el sábado 21 de febrero, el Ejército y la Guardia Nacional confirmaron que el objetivo permanecía en el lugar con un círculo de seguridad reducido pero altamente armado.

¿Cómo fue la operación contra alias El Mencho?

La madrugada del domingo 22 de febrero comenzó el asalto coordinado por fuerzas de élite, situación que provocó la respuesta del grupo delictivo, al punto que los sicarios utilizaron lanzacohetes para proteger la huida de su líder, llegando a impactar un helicóptero militar que se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en Sayula.

Tanto es así que en medio del enfrentamiento, ‘El Mencho’ intentó ocultarse entre la maleza de una zona boscosa aledaña a las cabañas. Sin embargo, las fuerzas terrestres lograron acorralarlo, y en un intercambio de disparos resultó con heridas de gravedad, junto a sus dos escoltas.

Dada la gravedad de sus heridas, el personal de sanidad militar intentó estabilizarla para su evacuación. No obstante, el capo falleció mientras era trasladado vía aérea hacia la Ciudad de México. Sin embargo, debido al riesgo de ataques violentos en Guadalajara, las autoridades decidieron desviar el traslado hacia el aeropuerto de Morelia, Michoacán.

Lastimosamente, la confirmación de su muerte desató una ola de violencia en 19 estados, demostrando que, aunque la cabeza ha caído, el rastro de su estructura criminal sigue presente, por lo cual, las autoridades se encuentran alerta para otra ofensiva de estos actos vandálicos.

