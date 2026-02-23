Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO:'RATA' SE SINCERA
BODA DE JHONNY RIVERA
BANCOLOMBIA CAÍDO
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Pareja sentimental de ‘El Mencho’ habría sido clave en su ubicación: ¿lo delató?

Pareja sentimental de ‘El Mencho’ habría sido clave en su ubicación: ¿lo delató?

El cabecilla cayó este domingo 22 de febrero. Se conoció que un descuido pasional habría sido la pista clave para dar con su paradero.

Pareja sentimental de ‘El Mencho’ fue clave en su ubicación
Pareja sentimental de ‘El Mencho’ habría sido clave en su ubicación: ¿lo delató?
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 23 de feb, 2026

Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, cayó este domingo 22 de febrero de 2026 tras un operativo en conjunto de las autoridades mexicanas e inteligencia de Estados Unidos. Tanto es así que esto quedará marcado como el fin de una era para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Durante años, el líder del CJNG se refugió en las zonas serranas más profundas de México, protegido por anillos de seguridad que incluían tecnología de punta y armamento pesado. Sin embargo, según los reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la inteligencia militar no lo estaba siguiendo a él sino vigilando a una de sus parejas sentimentales.

Puedes leer: ¿Mundial 2026 en México corre peligro? La situación tras muerte de El Mencho

El pasado 20 de febrero, las autoridades detectaron a un hombre de confianza de dicha mujer, quien la trasladó a un lujoso complejo de cabañas en el "Pueblo Mágico" de Tapalpa, al punto que se conoció que este encuentro amoroso sirvió de confirmación definitiva para las fuerzas especiales.

Te puede interesar

  1. Nemesio Oseguera Cervantes, alias Mencho
    Nemesio Oseguera Cervantes, alias Mencho
    / FOTO tomada de cartel de búsqueda
    Internacional

    Así cayó 'El Mencho', temido narcotraficante mexicano y líder del Cartel de Jalisco

  2. Lina María Guerra y David Tejada
    Este fue el plan del esposo que le quitó la vida a su pareja y la escondió en una nevera
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Internacional

    Este fue el plan del esposo que le quitó la vida a su pareja y la escondió en una nevera

Tras esperar estratégicamente a que la mujer abandonara el inmueble el sábado 21 de febrero, el Ejército y la Guardia Nacional confirmaron que el objetivo permanecía en el lugar con un círculo de seguridad reducido pero altamente armado.

¿Cómo fue la operación contra alias El Mencho?

La madrugada del domingo 22 de febrero comenzó el asalto coordinado por fuerzas de élite, situación que provocó la respuesta del grupo delictivo, al punto que los sicarios utilizaron lanzacohetes para proteger la huida de su líder, llegando a impactar un helicóptero militar que se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en Sayula.

Publicidad

Puedes leer: Tras la caída de 'El Mencho', esta es la lista de los posibles sucesores para reemplazarlo

Tanto es así que en medio del enfrentamiento, ‘El Mencho’ intentó ocultarse entre la maleza de una zona boscosa aledaña a las cabañas. Sin embargo, las fuerzas terrestres lograron acorralarlo, y en un intercambio de disparos resultó con heridas de gravedad, junto a sus dos escoltas.

Publicidad

Te puede interesar

  1. Exfutbolista colombiano fue extraditado a EE.UU por narcotráfico; operaba en Colombia
    Exfutbolista colombiano fue extraditado a EE.UU por narcotráfico; operaba en Colombia
    Foto: Policía Nacional y Ejército Nacional
    Noticias

    Exfutbolista colombiano fue extraditado a EE.UU por narcotráfico; operaba en Colombia

  2. Encuentran sin vida a periodista que destapó olla de narcotráfico en Colombia
    Encuentran sin vida a periodista que destapó olla de narcotráfico en Colombia, imagen de referencia
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes tomadas de redes sociales y creada con ImageFX
    Noticias

    Encuentran sin vida a periodista que destapó olla de narcotráfico en Colombia

Dada la gravedad de sus heridas, el personal de sanidad militar intentó estabilizarla para su evacuación. No obstante, el capo falleció mientras era trasladado vía aérea hacia la Ciudad de México. Sin embargo, debido al riesgo de ataques violentos en Guadalajara, las autoridades decidieron desviar el traslado hacia el aeropuerto de Morelia, Michoacán.

Lastimosamente, la confirmación de su muerte desató una ola de violencia en 19 estados, demostrando que, aunque la cabeza ha caído, el rastro de su estructura criminal sigue presente, por lo cual, las autoridades se encuentran alerta para otra ofensiva de estos actos vandálicos.

Mira también: Así cayó 'El Mencho', temido narcotraficante mexicano y líder del Cartel de Jalisco

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

México

Estados Unidos

Violencia