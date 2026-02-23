Tras la caída de 'El Mencho', esta es la lista de los posibles sucesores para reemplazarlo

El fallecimiento de El Mencho , considerado uno de los narcotraficantes más buscados del mundo y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sacudió por completo a esa organización criminal.

Su caída, el 22 de febrero de 2026 durante un operativo militar en Jalisco, México, cambió el panorama dentro del grupo. Ahora se habla de posibles tensiones y movimientos internos mientras varios nombres suenan para tomar el control.

El CJNG es una de las organizaciones criminales más poderosas de México y ha estado involucrada durante años en el tráfico de drogas, extorsiones y otras actividades ilícitas en múltiples estados del país. La ausencia de un líder claro ahora podría generar cambios importantes en su estructura y en cómo opera el grupo en el futuro cercano.



Los nombres que suenan más fuerte para liderar el CJNG después de El Mencho

Aunque no hay un sucesor oficial, varios nombres ya suenan como posibles candidatos para intentar tomar el mando del cartel:

1. Juan Carlos Valencia González, “El 03”: es uno de los nombres que más se escucha como posible líder del CJNG. Considerado cercano a El Mencho , algunos analistas lo ven como la figura con mayor probabilidad de asumir el control, en parte por su posición dentro de la estructura del grupo. También enfrentaría una recompensa por parte de Estados Unidos por su captura.

2. Audias Flores Silva, 'El Jardinero': otro hombre clave dentro del CJNG, señalado por coordinar redes de distribución de drogas y control territorial en varios estados. Su experiencia operativa lo coloca como una figura con peso dentro de la organización.

3. Gonzalo Mendoza Gaytán, 'El Sapo': considerado uno de los operadores de reclutamiento y estrategia dentro del cartel, 'El Sapo' también es mencionado entre los posibles sucesores de El Mencho. Su rol en estructuras de entrenamiento y cohesión del grupo lo hace visible en la disputa interna por el poder.

4. Ricardo Ruiz Velasco, 'El RR': otro de los hombres que ha sido identificado como candidato para liderar el cartel, con influencia en varias regiones donde el CJNG tiene operaciones.

5. Heraclio Guerrero Martínez, 'El Tío Lako': aunque con un perfil más regional, se menciona también por su control de actividades como el robo de combustible y otras fuentes de ingreso dentro de la economía criminal del grupo.

¿Qué podría pasar ahora dentro del cartel CJNG?

El hecho de que no exista un sucesor claramente designado podría llevar a dos escenarios principales: una reorganización interna, con un mando único que reúna a las principales facciones del CJNG, o una fragmentación, donde distintos grupos intenten tomar el control de territorios y rutas de tráfico por su cuenta.

