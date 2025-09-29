Juliana López, modelo colombiana en cárcel en China por narcotráfico, ¿quedará libre?

Juliana López, modelo, futbolista y presentadora antioqueña, lleva más de diez años tras las rejas en una cárcel de China. Su historia volvió a la conversación pública porque, según se conoció, podría quedar en libertad en 2026, es decir, cuatro años antes de terminar los 15 a los que fue condenada.

La noticia no pasa desapercibida, pues su caso siempre estuvo rodeado de polémica desde 2015, cuando fue detenida en el aeropuerto internacional de Guangzhou con 610 gramos de cocaína ocultos en un computador portátil. Ese hallazgo fue suficiente para enfrentar una de las legislaciones más duras del mundo contra el tráfico de drogas, un país donde incluso se contempla la cadena perpetua o la pena de muerte.

Juliana tenía 21 años en ese momento y ya empezaba a destacar en varios campos. Era jugadora del equipo aficionado Divas Fútbol Club, había trabajado como modelo en Medellín y se le había visto como presentadora en un programa musical local. Incluso, un año antes de su detención, intentó participar en el concurso de Señorita Antioquia, lo que mostraba que su carrera tenía múltiples caminos abiertos.

El viaje que terminó en tragedia para ella había comenzado como un plan comercial: comprar mercancías en China para revender en Colombia. Sin embargo, todo cambió al momento de pasar por controles aduaneros. En medio del juicio, López aceptó que llevaba la droga, pero aseguró que lo hizo bajo amenazas. En su celular se encontraron mensajes en los que un hombre identificado como “Sergio” la presionaba, advirtiéndole que su vida y la de su familia estaban en riesgo si no cumplía con la tarea.

Juliana López: condenada en China por drogas

Esa prueba fue fundamental para que los jueces no le dieran la máxima condena. En lugar de cadena perpetua o pena capital, la sentencia fue de 15 años. Aun así, la medida la obligó a permanecer lejos de su familia y de su vida en Colombia.

Con el paso de los años, se conocieron detalles de su día a día en prisión. En 2021, Juliana envió una carta a su madre relatando lo difícil de la rutina, el trabajo obligatorio y los estudios que debía realizar en el penal. La situación fue tan dura que su mamá decidió mudarse a China para poder visitarla una vez al mes, como lo permiten las leyes locales. Este gesto de apoyo incondicional se volvió una parte central de la historia.

¿La modelo Juliana López, condenada en China, quedará libre?

Hoy, tras una década encerrada, la futbolista y modelo tendría la opción de salir antes de cumplir la totalidad de la pena gracias a su buen comportamiento. La fecha que se menciona es 2026, lo que le permitiría rehacer su vida cuatro años antes de lo previsto. Sin embargo, allegados han comentado que no planea regresar de inmediato a Colombia por miedo a represalias, un temor que la acompaña desde que aceptó haber llevado la droga bajo amenazas.

El caso de Juliana López sigue generando eco por lo particular de su trayectoria y lo estricto del sistema judicial chino. En medio de esas circunstancias, su eventual libertad abre un nuevo capítulo para la deportista y modelo que alguna vez soñó con triunfar en pasarelas, canchas y pantallas.