Marcela Reyes, en líos por caso de B King, confesó un secreto: "Él tenía dos teléfonos"

Marcela Reyes volvió a encender las redes sociales con un anuncio inesperado. La reconocida DJ, que el pasado 25 de septiembre había confirmado su retiro temporal de las plataformas digitales por lo que llamó una “polémica dolorosa”, reapareció para compartir lo que será el rumbo de su vida en medio de las difíciles circunstancias que la rodean.

La artista explicó en sus historias de Instagram que tomó la decisión de ausentarse algunos días para asimilar lo sucedido, y agradeció a quienes se han mantenido firmes con sus mensajes de apoyo. Aunque evitó mostrarse directamente frente a la cámara, sí dejó claro que está lista para retomar poco a poco su rutina laboral.

“Quería estar ausente unos días mientras atravesaba este proceso tan difícil a nivel personal. Gracias a quienes me han enviado palabras de apoyo y respeto”, escribió la empresaria, quien también señaló que no puede descuidar sus responsabilidades porque son muchas las personas que dependen de ella.

La DJ aseguró que más de 200 colaboradores de sus negocios están pendientes de lo que pueda suceder con su futuro laboral. Por ello, afirmó que está enfocada en levantarse pese a las dificultades: “Aunque he estado envuelta en esta polémica dolorosa, hoy decido empezar poco a poco, a seguir adelante con mi vida y con mis responsabilidades”, expresó en otra de sus publicaciones.

Marcela Reyes confesó el secreto de los dos teléfonos de B King

En entrevista con W Radio, Marcela Reyes dejó ver otro capítulo delicado de su historia con B King. Aunque la DJ insistió en que no tiene ninguna relación con lo que ocurrió con él y DJ Regio Clown en México, admitió que la situación ha tenido un impacto directo en su vida y la de su hijo de 8 años.

“Es un tema tan serio que no solo está involucrada la vida de Bayron y Regio, sino también la mía porque estoy siendo amenazada. Valentino, en este momento, está sin colegio; no me lo reciben en el colegio. Estoy encerrada desde el día de la noticia. Aparte del dolor tan gigante porque estoy recibiendo amenazas”, contó en la emisora.

La revelación más llamativa fue cuando habló de un detalle que pocos conocían sobre B King: él siempre tenía dos teléfonos. Según su relato, uno de esos aparatos hoy está en manos de alguien que lo estaría utilizando para enviarle mensajes intimidatorios.

“Cuando Bayron era mi esposo, él tenía dos teléfonos. De ese segundo teléfono, es donde tuve las conversaciones, acordamos por ahí el divorcio. Bayron y yo sí estábamos en contacto por ahí. Que revisen quién tiene ese teléfono porque me están amenazando desde ahí”, explicó Reyes ante los micrófonos de la W.

Con esto, la DJ expuso que gran parte de las comunicaciones con su expareja se hicieron a través de ese dispositivo, el mismo que ahora parece estar siendo usado con fines oscuros.

