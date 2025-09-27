El lucrativo negocio de Angie Miller, mujer relacionada con B King y Regio Clown

Angélica Yetsey Torrini León, más conocida como Angie Miller, se ha convertido en noticia en los últimos días, luego de que se confirmara que la modelo venezolana fue detenida en México por el caso del doble homicidio de los artistas colombianos B King y Regio Clown. Sin embargo, fue liberada por falta de pruebas contra ella.

Los seguidores de B King comenzaron a reconocer a Angie Miller antes de la tragedia del artista colombiano debido a que salió con ella en algunos videos y publicaciones del colombiano. Muchos aseguraron que la cercanía era tal que en ocasiones se llegaron a llamar “amor”, despertando rumores sobre una relación juntos.

Sin embargo, se conoció que la mujer de 29 años se presenta como modelo, y por medio de sus redes sociales, compartió varios indicios sobre su trabajo al entretenimiento para adultos, al crear contenido explícito en plataforma como OnlyFans y LoverFans. Páginas en las cuales genera millonarias ganancias por medio de la monetización y suscripciones mensuales.

Tanto es así que en su perfil de Instagram oficial la mujer invita a los internautas a suscribirse a sus páginas y ver su contenido. "Estoy en el medio del placer más rico que puedas ver en una mujer", escribe la mujer en su descripción y cobra alrededor de 60 mil pesos colombianos por suscripción para este material.



¿Por qué fue detenida Angie Miller?

Angie Miller fue detenida este martes 23 de septiembre a las 8:15, un día después de que se encontraran los cuerpos de B King y Regio Clown sin vida. Situación por la cual, las autoridades de México fue investigada por una posible participación en el doble asesinato de los colombianos, debido a la cercanía con el cantante colombiano.

El Registro Nacional de Detenciones indicaba que la mujer estuvo bajo detención en las dependencias del Ministerio Público en Tlalnepantla, aunque actualmente se desconoce en dónde se encuentra la venezolana, una vez que se conoció que fue puesta en libertad tras no encontrar pruebas en su contra.

Sumado a lo anterior, se conoció un video divulgado por el Noticiero Imagen Crystal se publicó el documento en que se confirma su libertad, el cual habría sido emitido por el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad General de México. Pese a esto, las autoridades siguen investigando la posible relación de Miller con el crimen presentado.