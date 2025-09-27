Publicidad

Novia B King fue puesta en libertad por falta de pruebas, esto se sabe del caso

La modelo y actriz venezolana Angie Miller fue puesta en libertad por las autoridades de México, después de no encontrar pruebas en el crimen de B King y DJ Regio Clown.

Foto: imagen tomada de @soyangiemilleroficial
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 27 de sept, 2025