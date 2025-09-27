Novia B King fue puesta en libertad por falta de pruebas, esto se sabe del caso

Angie Miller, la modelo venezolana de 29 años, fue dejada en libertad.La mujer, cuyo nombre de pila es Angélica Torrini, fue una figura central en la investigación del doble homicidio de los artistas colombianos B King y DJ Regio Clown, quienes fueron encontrados desmembrados en bolsas blancas a las afueras de Ciudad de México.

La liberación de Miller se reportó preliminarmente por medios mexicanos en la tarde del 26 de septiembre. Hasta el momento, la Fiscalía mexicana no había confirmado si la modelo seguiría vinculada al caso B King y DJ Regio Clown de alguna otra manera, debido a la cercanía de este caso.

Recordemos que la detención de la novia de B King, ocurrió el 23 de septiembre, poco después de que se confirmara el trágico hallazgo de los cuerpos. Las autoridades indicaron que la captura se llevó a cabo luego de que se emitiera una ficha de búsqueda por parte de la Coordinación Nacional del Combate al Secuestro en Valle de los Pinos, Tlalnepantla, Estado de México.

El principal objetivo de la Fiscalía era obtener su versión de los hechos, ya que Angie Miller fue la última persona que vio con vida a los colombianos. Las investigaciones sugieren específicamente que Miller fue una de las últimas personas en ver con vida a B King antes del trágico desenlace.



¿Cuál es la relación de Angie Miller con el caso de B King y Regio Clown?

La conexión de la modelo con los músicos era principalmente laboral, se sabe que Angie Miller es modelo y creadora de contenido para adultos, además de promocionar diversas marcas. Su trabajo en el caso era promocionar las presentaciones de los colombianos en México.

De hecho, una de las últimas publicaciones antes de la desaparición de los colombianos, que se registró el 16 de septiembre, fue realizada por la propia modelo, invitando a sus seguidores a un evento denominado “Sin censura”. También se evidenciaron publicaciones recientes en Instagram que mostraban a Angie Miller y B King compartiendo momentos tanto personales como profesionales.

El asesinato de colombianos en México llegó al punto que el presidente colombiano, Gustavo Petro, lo relaciona con la lucha antidrogas en la región. Por otro lado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a estas declaraciones, asegurando que los hechos no afectarán la relación bilateral y destacó la cooperación institucional en el caso.

Mientras tanto, la incertidumbre y el temor persisten en el entorno de las víctimas. Juan Camilo Gallego, mánager de los colombianos, confesó tener miedo y estar escondido desde que se confirmó el fallecimiento de los artistas, dejando abierta la posibilidad de que él también se pueda convertir en víctima de esta situación sobre B King y DJ Regio Clown y está buscando protección en un tercer país.