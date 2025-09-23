En vivo
VIDEO: MUERTE DE B KING
NÚMEROS DE SUERTE LOS SIMPSON
ÚLTIMA FOTO B KING Y REGIO CLOWN
HORÓSCOPO
La Kalle  / Regio Clown

Regio Clown

Regio Clown / Artista colombiano fallecido en México

  • Regio Clown y B King, artistas colombianos fallecidos en México
    / FOTO: Compuesta - tomadas de redes sociales
    Internacional

    Filtran foto de B King y Regio Clown envueltos en narcomanta con advertencia: "Chapulines"

    Salió a la luz una imagen en la que se observa la llamada narcomanta en la que los agresores de Bayron Sánchez Salazar y Jorge Luis Herrera Lemo les hicieron serios señalamientos.

  • Caso B King y Regio Clown: Sale a la luz un tercer cuerpo y sería un reconocido músico
    B King y Regio Clown, cantantes colombianos
    Foto: Redes de B King y Regio Clown
    Internacional

    Aparece otro cuerpo donde hallaron a B King y Regio Clown; sería un famoso músico

    La investigación sobre las muertes de los artistas B-King y Regio Clown en México reveló también el hallazgo de un tercer cuerpo en la misma zona.

