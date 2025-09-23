La Kalle Regio Clown
Regio Clown / Artista colombiano fallecido en México
Filtran foto de B King y Regio Clown envueltos en narcomanta con advertencia: "Chapulines"
Salió a la luz una imagen en la que se observa la llamada narcomanta en la que los agresores de Bayron Sánchez Salazar y Jorge Luis Herrera Lemo les hicieron serios señalamientos.
Aparece otro cuerpo donde hallaron a B King y Regio Clown; sería un famoso músico
La investigación sobre las muertes de los artistas B-King y Regio Clown en México reveló también el hallazgo de un tercer cuerpo en la misma zona.