Angie Miller reaparece y rompe el silencio sobre el caso de B King y Regio Clown

Una noticia que generó mucha conmoción fue el fallecimiento de B King y Regio Clown en México, debido a las diferentes circunstancias que se encuentran rodeando esta situación, ante esto las autoridades de este país están recolectando toda la información, al punto que una de las involucradas fue la modelo Angie Miller.

Tanto es así que en los últimos días Angie terminó desapareciendo del ojo público, una vez sucedió el crimen de los colombianos B King y Regio Clown. Al punto que muchas personas la comenzaron a relacionar con esta situación, mientras que otros mencionaron que ella fue llevada a la cárcel por las autoridades.

Así mismo, se comenzó a especular que la venezolana tenía una clase de relación con con B King, ante esta situación, Angie Miller decidió usar sus redes sociales y rompió el silencio para aclarar todas las diferentes acusaciones que existen en su contra, además de mencionar la información que conoce sobre este el caso de los colombianos.

¿Qué dijo Angie Miller sobre el caso de B King y Regio Clown?

Angie Miller usó sus redes sociales para aclarar el tema sobre una posible relación que tenía con B King, donde señaló que apenas se estaban conociendo y estaban pasando juntos en México por temas de trabajo, además de recalcar que el crimen la terminó afectando bastante.

“No fui mujer de Bayron, no fui su novia. Nos estábamos conociendo. Era una persona muy espectacular, muy hermosa. Me afectó muchísimo lo que le sucedió. Bayron y yo nos conocimos por medio de Regio porque íbamos a trabajar juntos (...) Teníamos muchos intereses juntos, pero quedamos en estar concentrados en nuestra carrera... pero nos íbamos a conocer”, señaló Miller, además agregó que espera que saquen las noticias malas sobre ella dado que son falsas.

Posteriormente, indicó que sí estuvo detenida, pero su inocencia provocó que el tiempo de este proceso fuera corto, ya que las autoridades confirmaron que ella no tiene nada que ver con el crimen de B King y Regio Clown.

“Vieron que yo era una persona inocente (...) En ningún momento estuve presa. Me detienen y hacen esta investigación y eso fue todo lo que pasó. En ningún momento tuve una declaración. En ningún momento me llevaron a juicio”, mencionó Angie Miller, sobre esta situación.

Finalmente, recalcó que decidió tomar distancia de las redes sociales por toda la tragedia sucedida con B King y Regio Clown. Y enfatizó que toda está situación no es un circo debido a las familias que todavía se encuentran sufriendo por la pérdida de los artistas colombianos.

