A casi tres semanas de la partida de B King, un nuevo video ha causado gran conmoción en redes sociales por la profunda carga emocional que transmite. Esta vez, no se trata de imágenes del funeral o del homenaje público, sino de un momento íntimo protagonizado por su fiel compañera: su perrita.

El clip fue compartido por Stefania Agudelo, hermana del artista, a través de sus historias de Instagram. En las imágenes se observa a la mascota, aparentemente llamada Riqueza Elena, completamente quieta frente al altar que la familia levantó en memoria del cantante. La escena muestra al animal observando fijamente una foto de su dueño, acompañada de flores, velas y objetos personales del intérprete.

El video rápidamente se volvió viral y fue replicado por cientos de usuarios que se conmovieron con el gesto del animal. Muchos señalaron que los animales pueden desarrollar un fuerte vínculo emocional con sus dueños, al punto de experimentar tristeza profunda cuando estos fallecen.



Entre los comentarios más destacados, varios internautas mencionaron que lo sucedido con Riqueza Elena podría ser un caso de “pena moral”, un término con el que algunos expertos se refieren a los cuadros de depresión o tristeza extrema que sufren las mascotas tras la pérdida de una persona cercana.

La imagen se suma a la ola de homenajes y mensajes que no han parado desde la noticia del fallecimiento del cantante, quien fue despedido con música, flores y aplausos en su natal Medellín. La mascota, según relataron allegados, siempre fue una presencia constante en la vida del artista, y muchos la recordaban acompañándolo incluso en sus grabaciones o presentaciones en vivo.

Video inédito del entierro de B King en Medellín; gritos de desconsuelo estremecieron

Un nuevo video del entierro de B King en Medellín circula en redes y ha impactado profundamente a sus seguidores. Las imágenes, grabadas durante las exequias, muestran la presencia de familiares y amigos cercanos en medio de una atmósfera cargada de dolor.

En la grabación se alcanza a escuchar un grupo de mariachis interpretando “Como quien pierde una estrella”, la reconocida canción de Alejandro Fernández que se ha convertido en una especie de himno para quienes lo recuerdan. La melodía se mezcla con los sollozos y el murmullo del público que acompañó al artista hasta su última morada.

Uno de los momentos más impactantes fue el de la madre del cantante, quien rompió en gritos desgarradores mientras despedía el féretro de su hijo. Los presentes intentaron consolarla, pero la escena reflejaba el inmenso dolor que vive la familia tras la pérdida.