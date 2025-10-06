Fríos detalles del caso de la niña que cayó del piso 10; la mamá la dejó dormida y se fue

Bogotá amaneció conmocionada luego de conocerse el fallecimiento de una niña de tres años que cayó desde el décimo piso de un edificio en el noroccidente de la ciudad. El caso ocurrió en la mañana del lunes 6 de octubre y desde entonces, tanto vecinos como familiares buscan entender qué fue exactamente lo que pasó dentro del apartamento minutos antes del accidente.

De acuerdo con los primeros reportes, la menor se encontraba sola al momento del hecho. La madre, según información preliminar, habría salido a realizar una diligencia personal y dejó a su hija dormida mientras esperaba la llegada de una cuidadora. Al regresar, se encontró con la escena que hoy tiene a todo un conjunto residencial en medio del dolor y la confusión.

El trágico incidente ocurrió en un edificio ubicado en la calle 112C con carrera 64D, en la localidad de Engativá. Vecinos del sector relataron que escucharon un fuerte golpe y, al asomarse, encontraron a la niña tendida en el suelo del conjunto. De inmediato llamaron a emergencias y una ambulancia del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) llegó al lugar para atenderla.



Pese a los esfuerzos del equipo médico del Hospital de Engativá, donde la pequeña fue ingresada en estado crítico, los intentos por salvarle la vida fueron en vano. El centro asistencial confirmó su fallecimiento minutos después de haber llegado, explicando que los protocolos de reanimación fueron aplicados sin éxito.

“Hacia las 7:00 a.m. ingresó una paciente menor de edad en grave estado de salud, al parecer posterior a una caída desde gran altura. Se realizaron maniobras de reanimación sin resultado favorable. El equipo médico acompañó a la familia en el proceso de duelo”, señaló el comunicado de la Subred Norte.

Niña de tres añitos fallece tras caer de un décimo piso, imagen de referencia del CTI Foto: Captura de pantalla video de Noticias Caracol

Puedes leer: Trabajador pierde la vida tras caer al vacío en reconocido centro comercial; quedó en video



La versión de la madre, ¿es responsable?

De acuerdo con información conocida por Noticias Caracol, la madre aseguró que había dejado a su hija dormida antes de salir. “Estaba dormida”, habría sido una de las frases que mencionó a las autoridades cuando fue interrogada. Según su testimonio, no tardaría mucho en regresar y esperaba que la cuidadora llegara en ese lapso. Sin embargo, el tiempo fue suficiente para que ocurriera la tragedia.

Publicidad

Las autoridades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía asumieron el caso para esclarecer los hechos. Por ahora, están revisando cámaras de seguridad del edificio y tomando declaraciones a vecinos para determinar cómo la niña logró acercarse a la ventana y caer desde esa altura.

Varios residentes aseguraron que el apartamento contaba con ventanas amplias y que desconocen si tenían protección suficiente. También indicaron que la pequeña era vista con frecuencia jugando en compañía de su madre y que nunca imaginaron una situación de este tipo.

Publicidad

Es importante tener en cuenta que la información que se conoce hasta ahora es preliminar y que el proceso de investigación apenas comienza. Las autoridades no han emitido un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad del hecho ni sobre las medidas que se puedan tomar.