Empresas alertan sobre despidos tras aumento del salario mínimo para 2026

El aumento del salario mínimo para 2026 en Colombia sigue generando reacciones dentro del sector empresarial, especialmente entre micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Pese a que esta medida beneficia directamente a trabajadores con ingresos bajos, algunos representantes del empresariado señalan que el ajuste puede traer consecuencias en el mercado laboral.

Según la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), el incremento salarial —de más de un 22 % respecto al año anterior— eleva de forma significativa los costos fijos de las empresas que operan con márgenes estrechos y con estructuras reducidas.



Esto genera inquietud sobre la sostenibilidad de ciertos negocios y sus posibilidades de mantener toda su planta de empleados.



Aumento salarial 2026 y efecto en los costos laborales

Para muchas micro, pequeñas y medianas empresas, el incremento del salario mínimo representa un desafío más allá del ingreso directo que reciben los trabajadores.

Además del salario base, el empleador asume obligaciones relacionadas con prestaciones sociales, aportes a salud y pensión, riesgos laborales y otros costos que se suman al gasto total por empleado.

Estas cargas adicionales incrementan el costo total de mantener personal formal, lo que preocupa a algunos sectores productivos.

Según han manifestado algunos empresarios y voceros del sector productivo, existe la posibilidad de reducir personal, frenar nuevas contrataciones o buscar modalidades laborales distintas para disminuir costos y adaptarse al nuevo escenario económico.

Además mencionan que ajustes pueden impactar la capacidad de las empresas de sostener sus operaciones con la misma cantidad de trabajadores.

Riesgos para el empleo formal e informal en 2026

La preocupación no solo se limita a los despidos, puesto que desde gremios empresariales se advierte que el ajuste podría influir en varios factores.

Uno de los factores principales puede ser la informalidad laboral, ya que algunas empresas optan por mecanismos fuera de la formalidad para manejar sus actividades y reducir cargas económicas.

Lo que según expertos, puede agravar las brechas entre empleo formal e informal en el país, dificultando la estabilidad y calidad del mercado laboral.

Otra parte del diálogo se centra en la relación entre el aumento salarial y la productividad empresarial. Representantes de algunos gremios señalan que los incrementos que superan ciertos parámetros pueden impactar la competitividad.

Asimismo, la dinámica de pequeñas unidades productivas, dado que los costos laborales permanecen altos mientras que la productividad no crece en la misma proporción.

Mientras el país avanza hacia 2026 con un salario mínimo reajustado y nuevas metas sociales, este debate entre empresas y organismos representantes de trabajadores continúa abierto, con miradas distintas sobre los efectos reales del ajuste salarial en la economía y el empleo formal.

