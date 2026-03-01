¿Quién era Alí Jamenei, el líder supremo que falleció tras ataque de EEUU en Irán?

La muerte de Alí Jamenei marca el fin de una era en la política de Medio Oriente. El líder supremo de Irán, cuya muerte fue confirmada por la prensa estatal, falleció a los 86 años en medio de una escalada de tensión tras bombardeos en territorio iraní.

Su figura, central en la estructura del poder de la república islámica durante más de tres décadas, deja un vacío que reconfigura el tablero político regional.

Horas antes de la confirmación oficial, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró en su red Truth Social que Jamenei había muerto tras ataques lanzados por Estados Unidos e Israel.

Sin embargo, la televisión estatal iraní informó el deceso sin mencionar bombardeos directos contra su residencia. El país decretó 40 días de luto y los Guardianes de la Revolución prometieron un “castigo severo” a los responsables.



Alí Jamenei: del activismo al poder absoluto

Alí Jamenei asumió el liderazgo supremo en 1989, tras la muerte del ayatolá Ruholá Jomeiní, fundador de la república islámica. Aunque inicialmente no era considerado el sucesor natural, terminó siendo designado por la Asamblea de Expertos, máximo órgano clerical del país.

Nacido en el seno de una familia religiosa humilde, Jamenei se involucró desde joven en la oposición al sah Reza Pahlavi, lo que le costó múltiples encarcelamientos en las décadas de 1960 y 1970. Tras la revolución de 1979, su cercanía con Jomeiní lo catapultó a posiciones clave, como la dirección de las oraciones del viernes en Teherán y, posteriormente, la presidencia en 1981.

Desde el máximo cargo, Alí Jamenei consolidó un sistema de poder basado en la autoridad religiosa y el control político. Trabajó con seis presidentes, aunque el liderazgo real siempre estuvo en sus manos. Su postura fue consistentemente firme frente a Estados Unidos —al que denominaba el “Gran Satán”— y mantuvo una línea de confrontación abierta con Israel.



Alí Jamenei y la represión de las protestas

El mandato de Alí Jamenei estuvo marcado por episodios de fuerte represión. Desde las protestas estudiantiles de 1999, pasando por las manifestaciones de 2009 tras elecciones controvertidas, hasta el movimiento “Mujer, Vida, Libertad” de 2022-2023, su respuesta fue contundente.

Durante los recientes disturbios de comienzos de este año, organizaciones no gubernamentales denunciaron miles de muertos en operativos de control. A pesar de las críticas internacionales, Jamenei apareció públicamente desafiante, reafirmando la continuidad del sistema.

En los últimos años, vivía bajo estrictas medidas de seguridad ante amenazas constantes. Sus apariciones eran esporádicas y cuidadosamente planificadas. Arrastraba secuelas físicas desde 1981, cuando sobrevivió a un atentado que le dejó paralizado el brazo derecho.

La muerte de Alí Jamenei abre interrogantes sobre el futuro de Irán. Su figura fue sinónimo de estabilidad para el aparato teocrático, pero también de profundas divisiones internas y tensiones externas. El país ahora enfrenta el desafío de definir quién ocupará el cargo más poderoso de su estructura política y cómo evolucionará su relación con el mundo en un escenario de alta volatilidad.

