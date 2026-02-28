Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
SANCIÓN A GUSTAVO PETRO
¿DÍA LIBRE POR VOTAR?
RESTRICCIONES DEL 8 DE MARZO
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / Fuerte sanción a Gustavo Petro por insólita razón; le imponen drástico castigo

Fuerte sanción a Gustavo Petro por insólita razón; le imponen drástico castigo

Un juez tomó una decisión que vuelve a poner al presidente en el centro del debate jurídico y político en el país, tras considerar que no habría cumplido en los términos exigidos una orden previa.

Sancionan a Gustavo Petro por insólita razón y deberá pagar multa
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Foto: AFP
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 28 de feb, 2026

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue sancionado por un juez de la República luego de que se determinara que no cumplió de manera adecuada una orden judicial que le exigía rectificar declaraciones públicas contra el fiscal Mario Andrés Burgos.

La decisión fue adoptada por un juzgado administrativo en Bogotá, que concluyó que el mandatario incurrió en desacato al no ajustarse a los parámetros establecidos en un fallo de tutela previo. Dicho fallo le ordenaba corregir afirmaciones que, según el despacho judicial, afectaban el buen nombre y la honra del funcionario judicial.

Puedes leer: Astrólogo Mauricio Puerta revela los dos más opcionados a la presidencia; no está Cepeda

El origen del caso se remonta a una serie de declaraciones públicas realizadas por el jefe de Estado en medio del proceso penal que involucra a su hijo, Nicolás Petro. En ese contexto, el presidente cuestionó el actuar del fiscal Mario Andrés Burgos que lideraba la investigación, sugiriendo presuntas irregularidades en el manejo del expediente.

Petro insinuó que el funcionario tendría presuntos nexos con el narcotráfico e incluso dejó entrever que habría tenido algún grado de responsabilidad o cercanía en el caso que apagó la vida del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Cartagena.

Ante estas afirmaciones, el fiscal acudió a la justicia mediante una acción de tutela, mecanismo constitucional que protege derechos fundamentales como el buen nombre y la honra.

Te puede interesar

  1. Gustavo Petro responde a la suspensión del salario mínimo
    Gustavo Petro, presidente de Colombia
    Foto: AFP
    Nación

    Crudo mensaje de Gustavo Petro tras suspensión del salario mínimo: "Atenta contra la Vida"

  2. Gustavo Petro podría tener una estrategia para que el Salario Mínimo no disminuya
    Gustavo Petro, presidente de Colombia
    Foto: AFP
    Nación

    El as bajo la manga de Gustavo Petro para mantener el salario mínimo en 2 millones

El juez que estudió el recurso le dio la razón y ordenó al mandatario rectificar sus declaraciones en condiciones específicas, precisando la forma, el alcance y los canales en los que debía hacerse la corrección.

Sin embargo, tras evaluar el cumplimiento de esa orden, el juzgado consideró que la rectificación realizada no se ajustó plenamente a lo exigido en la sentencia. Por esa razón, abrió un incidente de desacato, figura jurídica que busca garantizar que las decisiones judiciales sean obedecidas.

Te puede interesar

  1. Gustavo Petro y su nueva idea del salario mínimo
    Gustavo Petro revela de cuánto debería ser el nuevo salario mínimo; más de $2 millones
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Economía

    Gustavo Petro revela de cuánto debería ser el nuevo salario mínimo; más de $2 millones

  2. Exesposa de Petro habla de las humillaciones que sufrió por Verónica Alcocer
    Exesposa de Gustavo Petro arremete contra Verónica Alcocer: “Nos ha hecho mucho daño”
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Farándula

    Exesposa de Gustavo Petro arremete contra Verónica Alcocer: “Nos ha hecho mucho daño”

Publicidad

¿Cuál fue la sanción impuesta a Gustavo Petro?

Como resultado del incidente, el juez resolvió imponer una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes. Aunque en el trámite se llegó a mencionar la posibilidad de sanciones más severas, como el arresto, finalmente el despacho optó únicamente por la sanción económica.

La decisión también descartó, por ahora, remitir el caso a la Cámara de Representantes para eventuales investigaciones adicionales, aunque dejó claro que el presidente sigue obligado a cumplir estrictamente la orden de rectificación en los términos originalmente establecidos.

Publicidad

Puedes leer: Respuesta de Petro sobre muerte de niño Kevin Acosta desata polémica; ¿no debió montar bicicleta?

Más allá del impacto político, el fallo envía un mensaje sobre la obligatoriedad de las decisiones judiciales, incluso cuando involucran al jefe de Estado. Expertos en derecho constitucional han señalado que el incidente de desacato no busca confrontar poderes, sino reafirmar el principio de que ninguna autoridad está por encima de la ley.

Entretanto, la sanción económica deberá hacerse efectiva una vez la decisión quede en firme, mientras el mandatario aún puede acudir a los recursos legales disponibles dentro del ordenamiento jurídico colombiano.

Mira también: Se viraliza video de Gustavo Petro hablando sobre su intimidad durante un acto público

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Gustavo Petro

Presidencia de la República

Famosos colombianos

Chismes de famosos

Escándalos de famosos