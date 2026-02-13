Publicidad

Exesposa de Gustavo Petro arremete contra Verónica Alcocer: “Nos ha hecho mucho daño”

Mary Luz Herrán se refirió a la primera dama y aseguró que sus decisiones la afectaron a ella y a sus hijos en distintos momentos.

Exesposa de Petro habla de las humillaciones que sufrió por Verónica Alcocer
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 13 de feb, 2026

Para una entrevista con la periodista española, Eva Rey, Mary Luz Herrán, expareja de Gustavo Petro y también candidata al Senado habló sobre su relación con Verónica Alcocer, tanto es así que esta es la primera vez que habla de lo complicado de su relación con la Primera Dama y como su llegada afectó su relación con sus hijos.

La charla inició con la pregunta de Eva, sobre si sabe algo de la primera dama, a lo que su respuesta fue: “No, ella nos ha hecho mucho daño como familia Petro-Herrán”. Situación que despertó la curiosidad de esta respuesta, a lo que la expareja del Presidente afirmó que las acciones de Alcocer fueron perjudiciales a ella y su familia.

Puedes leer: Consejo de Estado pone una condición para mantener salario mínimo; ¿se salva el aumento?

“Ella, como mujer política, me hizo mucho daño. Fue también una de las que permitió que yo no tuviera un proceso dentro de la lista del pacto histórico en las elecciones anteriores. Metió la mano de una forma horrible”, explicó Mary Luz afirmando que durante la campaña 2022 de Petro, Verónica le dio órdenes para afectarla directamente.

“Por ejemplo, cuando se lanzó la publicidad de Petro como candidato para 2022, dio la orden de que mis hijos no podían aparecer en la publicidad con su padre. Ya no me importa y lo voy a decir: era ella con sus hijos, y a mis hijos los miraron como si no existieran”, destacó.

¿Qué más mencionó la expareja de Petro sobre Verénica Alcocer?

Pese a esto, explicó que Petro no tenía conocimiento de lo ocurrido. Por otro lado, comentó que su hija Andrea Petro las invitó en una ocasión a almorzar en el Palacio de Nariño. Sin embargo, según su versión, en ese contexto Verónica Alcocer las humilló al hacerlas salir del recinto.

Puedes leer: Mhoni Vidente lanza predicción sobre elecciones en Colombia y el futuro de Gustavo Petro

“Ella dio la orden de que teníamos que irnos porque era su casa. Fue una humillación terrible. La seguridad no sabía qué hacer, pero nos dijeron que teníamos que irnos”, mencionó afirmando que pese a que el Presidente les dijo que se podían quedar, Alcocer no deseaba verlas allá.

Ante esto, la periodista preguntó si esta situación se debía a un tema de celos, a lo que Mary Luz contestó que es una posibilidad. “Ella siempre ha sabido humillarme y maltratarme, y esto es algo que debía decir ante cámaras. No tengo nada que ocultar, y callar todo ha sido muy duro toda la vida.”

Pese a estas declaraciones, la primera dama Verónica Alcocer y el mandatario Gustavo Petro no se han pronunciado sobre la situación. Las afirmaciones han generado versiones sobre posibles tensiones entre las familias del Presidente, aunque hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial al respecto.

