Petro revela el regalo inesperado que recibió de Trump en la Casa Blanca: "Américas"

La reunión entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, se llevó a cabo el martes 3 de enero de 2026 en la Casa Blanca como parte de un encuentro bilateral orientado a revisar la agenda entre ambos países.

El diálogo tuvo como objetivo abordar temas de cooperación en materia de seguridad, política antidrogas, migración y relaciones diplomáticas, en un contexto marcado por diferencias públicas previas entre los dos gobiernos. Tras ese encuentro, Petro reveló detalles sobre un obsequio que recibió de Trump, un gesto que llamó la atención y generó comentarios en el ámbito político.

Tras el encuentro que se extendió por más de dos horas en Washington, Petro publicó una fotografía en su cuenta oficial donde se ve una tarjeta con dedicatoria del presidente estadounidense.



En esa tarjeta, Trump escribió: “Gustavo: Un gran honor. Yo amo Colombia”. El presidente colombiano también mostró otra imagen de un libro que recibió como obsequio, una copia de Trump: The Art of the Deal, firmada por Trump con el mensaje “You are great”. Petro bromeó sobre la dedicatoria, explicando que no domina completamente el inglés, pero que valoró el gesto.



Este detalle personal de Trump fue resaltado por Petro como una muestra de respeto y cordialidad en un momento en que las relaciones entre ambos gobiernos han enfrentado desacuerdos públicos.

¿Qué me quiso decir Trump en esta dedicatoria?

¿Qué me quiso decir Trump en esta dedicatoria?

No entiendo mucho el inglés

"Gustavo: Un gran Honor.

Amor a Colombia". Donald Trump. pic.twitter.com/1Tl7eIbAPr — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 3, 2026

El encuentro entre los presidentes se realizó representa el primer acercamiento presencial entre ambos desde que surgieron tensiones entre sus gobiernos.

El gesto de Trump con la tarjeta personalizada surgió en el marco de esta conversación, y algunos analistas lo interpretan como un intento de suavizar un vínculo que había estado marcado por intercambios duros en el pasado.

Además de la tarjeta con dedicatoria, el presidente Gustavo Petro también mostró una gorra que recibió durante su visita a la Casa Blanca. Se trata de una gorra alusiva a Estados Unidos, un tipo de obsequio protocolario común en encuentros oficiales.

La gorra tenía el lema: “Make America Great Again”. Según relató el mandatario colombiano en una entrevista con Caracol Radio, decidió escribirle una letra “S” a la palabra América para transformarla en “Américas”, como una referencia a su visión de integración regional.

Petro explicó que Trump reaccionó con humor ante el gesto, aunque señaló que para él el mensaje tiene un significado político y simbólico relacionado con un planteamiento de cooperación continental.

El mandatario colombiano compartió la imagen del accesorio junto con los demás regalos a través de sus redes sociales, donde explicó que estos detalles hicieron parte del intercambio simbólico tras la reunión con Donald Trump.

Petro recibe la tradicional gorra de Donald Trump Foto: Presidencia de Colombia

¿Qué significado tienen los obsequios entre jefes de Estado?

Además, según expertos, los obsequios entre jefes de Estado suelen tener un valor simbólico dentro de la diplomacia internacional. En este caso, la dedicatoria que acompañó la fotografía con el mensaje de aprecio hacia Colombia representa una señal de acercamiento entre dos Gobiernos que han enfrentado diferencias públicas.

Petro mismo resaltó el diseño de la Casa Blanca, señalando que fue una “experiencia positiva” conocer personalmente ese espacio, y calificó el encuentro como “un nueve” sobre diez cuando lo comparó con sus expectativas.

Más allá de los detalles recibidos por Petro, se conoció que durante el encuentro también se entregaron otros obsequios de parte del Gobierno colombiano a la comitiva estadounidense.

Entre ellos está una ancheta con productos como café y chocolates producidos por agricultores vinculados a programas de sustitución de cultivos ilícitos en Colombia, entregada como muestra del trabajo social y económico del país.

Este tipo de gestos se utilizan con frecuencia para reforzar la cooperación bilateral y resaltar aspectos culturales o productivos de cada nación en un contexto diplomático.

