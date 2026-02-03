Revelan el regalo que Gustavo Petro le llevó a Donald Trump, una extradición incluida

En un operativo de donde se involucró a más de 70 uniformados, drones y agentes de la DEA, se concretó la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias "Pipe Tuluá", a los Estados Unidos. El máximo cabecilla de la banda criminal "La Inmaculada" fue trasladado desde la base de la Policía Antinarcóticos en la madrugada del martes 3 de febrero de 2026.

Recordemos que Andrés Felipe Marín Silva es identificado como el líder indiscutible de "La Inmaculada", una organización con base en Tuluá, Valle del Cauca. Una vez en territorio estadounidense, será presentado ante el Tribunal de Distrito Este de Texas, en el cual tendrá que responder por sus hechos fuera del país.

En primera instancia tendría que responder a concierto para distribuir y poseer varias sustancias estupefacientes, además de tratar de ingresar ilegalmente en Estados Unidos, de igual forma, se conoció que su organización utilizaba desde lanchas rápidas y semisumergibles hasta buques de carga para transportar dicha mercancia a diferentes lugares.



¿Cuál fue el mensaje de Pipe Tuluá?

Poco antes de abordar el avión de la DEA, "Pipe Tuluá" grabó un mensaje desde un teléfono celular en la Estación de Policía de los Mártires. En el cual, pidió explícitamente a los integrantes de su banda que no tomen retaliaciones tras su salida del país.

En primera instancia, solicitó respeto para los guardias penitenciarios, quienes previamente habían sido declarados objetivo militar por su organización. De igual forma, hizo el pedido de no hostigar a los comerciantes de Tuluá y otras regiones y comentó que ya resolvió las diferencias que tenía con un mandatario local.

“Yo con el señor alcalde ya hablé, nosotros arreglamos nuestras indiferencias, estamos en una buena posición, por medio de mis abogados hemos tenido un diálogo y le di mi palabra de respeto y así la voy a sostener y le pido el favor a todos, que todo siga bien y siga tranquilo”, dijo Andrés Felipe.

Revelan el regalo que Gustavo Petro le llevó a Donald Trump, una extradición incluida Foto: imagen tomada de Policía Interpol

Aunque su extradición se debe a diferentes situaciones, "Pipe Tuluá", el cual tenía pendiente una condena de 30 años de prisión por su responsabilidad en 46 homicidios, además de varios hechos en contra del país.

La extradición de alias "Pipe Tuluá" ocurrió apenas unas horas antes de una reunión clave entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump. Por otro lado, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, destacó que el gobierno actual alcanzó un récord histórico de 809 extradiciones, fortaleciendo la cooperación judicial internacional.

