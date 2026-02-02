Falleció alias 'Gonzalito', segundo cabecilla del Clan del Golfo, ¿quién era?

El pasado viernes 30 de enero de 2026, el curso de la historia criminal y política de Colombia dio un giro inesperado en las profundidades del Alto Sinú.

José Gonzalo Sánchez Sánchez, conocido en el mundo del hampa como alias Gonzalito o el comandante Willington, falleció por inmersión tras el volcamiento de una embarcación con motor fuera de borda en la que se desplazaba por el municipio de Tierralta, Córdoba.

Puedes leer: Filtran video de un grupo religioso que fue obligado a cavar su propia tumba



Lo que parece un accidente fortuito de navegación representa, en realidad, un sismo para la estructura del Clan del Golfo (autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia - EGC) y un desafío logístico para el proceso de paz liderado por el presidente Gustavo Petro.



La muerte de "Gonzalito" no es solo la caída de un cabecilla; es la pérdida de un eslabón fundamental en la arquitectura de los acercamientos sociojurídicos.

Al momento de su muerte, Sánchez cumplía labores de pedagogía con sus tropas, orientadas a preparar el ingreso de sus unidades a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), áreas estratégicas definidas por el Ejecutivo para facilitar el tránsito de los combatientes hacia la legalidad.

Tierralta, el lugar del siniestro, es precisamente una de las tres zonas (junto a Belén de Bajirá y Unguía en el Chocó) habilitadas hasta finales de 2026 para el proceso de sometimiento a la justicia.

El rol de Sánchez era tan determinante que la resolución presidencial 279 de 2024 lo había designado oficialmente como representante del EGC para participar en el Espacio de Conversación Sociojurídico.

Publicidad

Su gestión no solo era militar, sino que coordinaba esfuerzos de desarrollo territorial bajo la mediación de delegaciones internacionales de Catar, España, Noruega y Suiza.

Puedes leer: Joven habría acabado con la vida de su mejor amigo por quedarse con negocio ilegal



¿Quién era alias ‘Gonzalito’?

A pesar de su reciente rol como negociador, el prontuario de alias Gonzalito lo situaba como uno de los objetivos prioritarios de las autoridades colombianas y estadounidenses.

Publicidad

Con un origen vinculado al paramilitarismo en el Bloque Catatumbo de las AUC, Sánchez escaló posiciones hasta convertirse en el jefe del bloque Roberto Vargas Gutiérrez, una estructura con más de 1.200 integrantes y presencia en cuatro departamentos.

Sobre él pesaban más de 44 procesos judiciales en Colombia por delitos atroces como homicidio, desplazamiento forzado, secuestro y amenazas contra defensores de derechos humanos.

Además, era considerado el principal articulador de las rutas de salida de cocaína por el Caribe y el líder de la minería ilegal dentro de la organización.

Por su captura, el Gobierno ofrecía una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos, y la Corte Suprema de Justicia ya había avalado su extradición a los Estados Unidos, donde era requerido por conspiración para el tráfico de drogas desde el año 2006.

Tras confirmarse el deceso, el cuerpo de Sánchez fue rescatado por miembros de la comunidad indígena de La Pita, quienes informaron a las autoridades sobre el hallazgo.

El presidente Petro ordenó que el cadáver fuera entregado a la MAPP/OEA y a la Brigada 11 del Ejército para garantizar la transparencia en los actos urgentes.

Publicidad

Sin embargo, la preocupación principal ahora radica en la estabilidad del proceso. La Plataforma de Paz de Córdoba ha hecho un llamado urgente para "blindar" los diálogos, instando a que este vacío de mando no se traduzca en una ruptura de la voluntad de paz.

El desafío inmediato para el Estado Mayor Conjunto del EGC —ahora liderado principalmente por alias Chiquito Malo— será mantener la cohesión de sus más de 9.000 miembros y asegurar que la hoja de ruta hacia la desmovilización no naufrague en el mismo río que se llevó a su segundo al mando.

Publicidad

Mira también: Fallece Salvo Basile, figura importante del cine y la televisión en Colombia