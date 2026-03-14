Giovanny Ayala rompe el silencio sobre difícil situación que vivió con su mamá: "Vuelto Mi..."

Giovanny Ayala, se convirtió en tendencia en los últimos días tras lanzar una fuerte crítica pública contra el sistema de salud El artista, conocido como el "Mensajero del Despecho", utilizó sus redes sociales para relatar la difícil experiencia que vivió junto a su madre en un centro hospitalario de Villavicencio, Meta.

Por medio de sus redes sociales, el cantante comentó que tuvo que trasladar a su progenitora a una clínica debido a diversas complicaciones de salud. A pesar de la urgencia del caso, Giovanny denunció que debieron soportar una espera de más de seis horas sin recibir una atención médica oportuna.

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Durante el video Giovanny Ayala aparece visiblemente afectado mostró la realidad de la sala de urgencias cerca de la medianoche. “Esta salud aquí en Colombia está vuelta mi$rd&. Estamos desde mediodía aquí, ya casi es medianoche en una clínica en Villavicencio con mi madre”, afirmó sobre esto.



Por otro lado, en sus declaraciones, el artista subrayó que, aunque su deber como hijo es "honrar a padre y madre", las deficiencias del sistema actual dificultan enormemente el cuidado de los seres queridos en momentos de vulnerabilidad, situación que lo dejó muy preocupado por la impotencia.

¿Qué más mencionó Giovanny Ayala sobre esto?

Más allá del reclamo personal, Giovanny Ayala aprovechó su influencia para vincular este episodio con la situación política del país. En el marco de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el próximo 31 de mayo de 2026, el llanero instó a sus seguidores a realizar una introspección sobre el ejercicio democrático.

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Tanto es así que invitó a sus seguidores a participar en las elecciones legislativas, esto sugiriendo que la gestión del sistema de salud que actualmente enfrenta críticas por déficit financiero, largas esperas y falta de medicamentos está relacionado con el tema electoral.

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Afortunadamente, personas cercanas a él comentaron que la madre de él ya se encuentra fuera de peligro. No obstante, este suceso se suma a un periodo personal complejo para la familia Giovanny Ayala. Cabe recordar que hace pocos meses el cantante enfrentó el secuestro de uno de sus hijos, entre otras cosas.

Hasta la fecha, el centro asistencial en Villavicencio donde ocurrieron los hechos no ha emitido un comunicado oficial respecto a los tiempos de espera reportados por el artista. Por lo que se espera que en las próximas horas se conozca esta.

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