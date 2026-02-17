Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: CASO KEVIN ACOSTA
ESTUDIANTE DE UNIVERSIDAD DEL BOSQUE
MUERTE DE KEVIN ACOSTA
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Miguel Ayala revela la cifra que los secuestradores iban a pedir por su rescate

Miguel Ayala revela la cifra que los secuestradores iban a pedir por su rescate

En exclusiva para La Kalle, el hijo de Giovanny Ayala contó cuánto pensaban pedir sus captores a su papá por su liberación.

Miguel Ayala habla de su rescate
Miguel Ayala revela la cifra que los secuestradores iban a pedir por su rescate
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 17 de feb, 2026

La noticia del secuestro de Miguel Ayala en noviembre de 2025 generó un impacto en el mundo músical. Sin embargo, después de varios días se llevó a cabo su liberación por parte de las autoridades en una operación de rescate, a lo que el hijo de Giovanny Ayala decidió confesar si realmente

Durante una entrevista en La Kalle, Miguel despejó las dudas sobre la astronómica cantidad de dinero que los secuestradores pretendían extraer de su familia, basándose en una percepción errónea de la fortuna de su padre, Giovanni Ayala, y cómo llegó a pensar en ese momento que no sería fácil su liberación.

Puedes leer: La advertencia de Giovanny Ayala a Miguel Ayala días antes de ser secuestrado

Desde el primer momento, la presión psicológica fue constante. Los captores lanzaban cifras que parecían sacadas de una película de ficción para intimidar al joven y a su amigo Nicolás. "Ellos me decían 50.000, 20.000 dólares... no, millones", explicó Miguel, situación que le generó mucho miedo.

Te puede interesar

  1. Miguel Ayala confesó algo que le dijeron sus secuestradores
    “Ustedes dieron papaya” La confesión de los secuestradores a Miguel Ayala
    Foto: pantallazo tomado de La Kalle
    Farándula

    “Ustedes dieron papaya” La confesión de los secuestradores a Miguel Ayala

  2. Hijo de Giovanny Ayala destapa lo que realmente buscaban sus secuestradores
    Hijo de Giovanny Ayala destapa lo que realmente buscaban sus secuestradores
    Foto: imagen tomada de la Policía Nacional
    Noticias

    Hijo de Giovanny Ayala destapa lo que realmente buscaban sus secuestradores

La reacción de su acompañante, Nicolás, reflejó la desesperación del momento: "No, ya quitenos la vida aquí porque no van a sacar esa plata". Esto debido a que según palabras de Miguel, sus captores estaban convencidos de que Giovanni Ayala era un hombre "multi-mega-millonario" capaz de cubrir cualquier demanda.

¿Qué confesó Miguel Ayala sobre sus captores?

Con el paso de los días, la cifra comenzó a decantar hacia un número más "aterrizado" dentro de la lógica criminal, aunque seguía siendo impagable. Miguel reveló que, en un descuido de los captores, escuchó la cifra real que se estaba negociando o esperando: "A ellos se les escapó un precio, 7.000, 7.000 millones de pesos, 7.000 y medio... era como la cifra más bajita que habían dicho".

A pesar de estas millonarias pretensiones, Miguel Ayala fue enfático en desmentir los rumores que circularon en redes sociales sobre un supuesto pago por su liberación. "Mucha gente decía 'no, él pagó'. No, no, no pagaron, nunca pagó eso, rescatados", aclaró contundentemente,

dando todo el crédito de su libertad a la operación del Gaula y el Comando Jungla.

Publicidad

El artista cerró el tema asegurando que, aunque los delincuentes intentaron manchar el nombre de su padre diciendo que el secuestro era por deudas pendientes, todo resultó ser una estrategia para justificar el crimen, pese a eso recordó que está muy agradecido con las autoridades.

Sin embargo, recordó que pese a esto, la experiencia le dejó secuelas físicas, como también mentales, debido a que a raíz de este momento, estuvo cerca de abandonar la música. Pero, ahora entiende que tiene que seguir con su carrera con algunas precauciones.

Publicidad

Mira también: “Ustedes dieron papaya” La confesión de los secuestradores a Miguel Ayala

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Cantantes de musica popular

Giovanny Ayala

Secuestro