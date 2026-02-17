Miguel Ayala revela la cifra que los secuestradores iban a pedir por su rescate

La noticia del secuestro de Miguel Ayala en noviembre de 2025 generó un impacto en el mundo músical. Sin embargo, después de varios días se llevó a cabo su liberación por parte de las autoridades en una operación de rescate, a lo que el hijo de Giovanny Ayala decidió confesar si realmente

Durante una entrevista en La Kalle, Miguel despejó las dudas sobre la astronómica cantidad de dinero que los secuestradores pretendían extraer de su familia, basándose en una percepción errónea de la fortuna de su padre, Giovanni Ayala, y cómo llegó a pensar en ese momento que no sería fácil su liberación.

Desde el primer momento, la presión psicológica fue constante. Los captores lanzaban cifras que parecían sacadas de una película de ficción para intimidar al joven y a su amigo Nicolás. "Ellos me decían 50.000, 20.000 dólares... no, millones", explicó Miguel, situación que le generó mucho miedo.



La reacción de su acompañante, Nicolás, reflejó la desesperación del momento: "No, ya quitenos la vida aquí porque no van a sacar esa plata". Esto debido a que según palabras de Miguel, sus captores estaban convencidos de que Giovanni Ayala era un hombre "multi-mega-millonario" capaz de cubrir cualquier demanda.



¿Qué confesó Miguel Ayala sobre sus captores?

Con el paso de los días, la cifra comenzó a decantar hacia un número más "aterrizado" dentro de la lógica criminal, aunque seguía siendo impagable. Miguel reveló que, en un descuido de los captores, escuchó la cifra real que se estaba negociando o esperando: "A ellos se les escapó un precio, 7.000, 7.000 millones de pesos, 7.000 y medio... era como la cifra más bajita que habían dicho".

A pesar de estas millonarias pretensiones, Miguel Ayala fue enfático en desmentir los rumores que circularon en redes sociales sobre un supuesto pago por su liberación. "Mucha gente decía 'no, él pagó'. No, no, no pagaron, nunca pagó eso, rescatados", aclaró contundentemente,

dando todo el crédito de su libertad a la operación del Gaula y el Comando Jungla.

El artista cerró el tema asegurando que, aunque los delincuentes intentaron manchar el nombre de su padre diciendo que el secuestro era por deudas pendientes, todo resultó ser una estrategia para justificar el crimen, pese a eso recordó que está muy agradecido con las autoridades.

Sin embargo, recordó que pese a esto, la experiencia le dejó secuelas físicas, como también mentales, debido a que a raíz de este momento, estuvo cerca de abandonar la música. Pero, ahora entiende que tiene que seguir con su carrera con algunas precauciones.

