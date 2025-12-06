Hijo de Giovanny Ayala destapa lo que realmente buscaban sus secuestradores

Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala fue rescatado tras estar 15 días en cautiverio,en un operativo en conjunto de la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial, después de haber sido secuestrado en la vía Popayán, Cauca.

Tras su liberación y tener un reencuentro con su familia, el hijo de Giovanny Ayala decidió usar sus redes sociales, para compartir nuevos detalles sobre la situación que vivió y dar a conocer las condiciones que vivió durante los 20 días.

Mensaje en el cuál agradeció a todas las personas por la fe que tuvieron al momento de su liberación, así mismo, explicó que necesita un tiempo para procesar todo lo que vivió, debido a que fue una experiencia muy pesada y debe realizarse exámenes de salud para saber que todo está en orden.

“En este momento estoy procesando todo lo que pasó. Necesito un tiempo de tranquilidad para asimilarlo, pero pronto volveré con todas las ganas y la fuerza que siempre me ha caracterizado”, finalizó el artista.

Sin embargo, el director del Gaula en una entrevista con Blu Radio que quienes custodiaban a los secuestrados hicieron parte de un fuego cruzado en lo que se resistían al operativo, donde también explicó que era lo que buscaban los secuestradores del hijo de Giovanny Ayala.



¿Qué reveló el hijo de Giovanny Ayala sobre la intención de sus secuestradores?

Durante la entrevista para el medio en cuestión, el director del Gaula comentó que lo llamativo de este caso eran las cifras que pedían por el rescate de Miguel Ayala y Nicolás Pantoja. En el primer contacto, exigieron más de 4.000 millones de pesos y, posteriormente, elevaron la cifra a 7.000 millones.

Publicidad

Puedes leer: Momento exacto en que llaman a Giovanny Ayala para decirle que su hijo es libre

Sumado a esto, Ayala le contó a las autoridades que los criminales le preguntaban constantemente por los bienes que tenía, en aras de establecer cuánto podían pedir. “Anoche hablábamos con Miguel y nos contaba eso, que le preguntaban mucho por los bienes”, relató el coronel Correa en su intervención a los medios.

Publicidad

Donde también destacó que estas personas extraían información por medio de redes sociales de las víctimas, con el fin de determinar su capacidad económica y así poder exigirles las grandes sumas de dinero.

Las autoridades se encuentran buscando a los responsables del secuestro del hijo de Giovanny Ayala, después de la captura de la persona que se presentó al momento del operativo.

Mira también: Hijo de Giovanny Ayala rompe el silencio y cuenta lo que vivió durante su secuestro