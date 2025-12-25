Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
ZULMA GUZMÁN EXTRADITADA
FAMOSOS EN NAVIDAD
TEMBLOR EN COLOMBIA
MENSAJE A MIGUEL URIBE
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / La Familia Aguilar y Christian Nodal sorprenden al regalar juguetes en Navidad

La Familia Aguilar y Christian Nodal sorprenden al regalar juguetes en Navidad

La Familia Aguilar y Christian Nodal protagonizaron un emotivo gesto navideño al compartir con niños de Tayahua, Zacatecas, donde entregaron juguetes y alegría.

La Familia Aguilar y Christian Nodal dan regalos en Navidad
La Familia Aguilar y Christian Nodal dan regalos en Navidad
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 25 de dic, 2025

La Navidad tuvo un momento especial lejos de los escenarios para la Familia Aguilar y Christian Nodal. En plena temporada decembrina, los artistas se unieron para llevar juguetes y sonrisas a los niños de la comunidad de Tayahua, en Zacatecas, un gesto que no pasó desapercibido en redes sociales y que rápidamente generó reacciones positivas entre sus seguidores.

Puedes leer: Nodal aclara por qué no mencionó a Ángela Aguilar en los Grammy: "He estado muy cansado"

Te puede interesar

  1. Así celebraron la Navidad los famosos colombianos: fotos
    Así celebraron la Navidad los famosos colombianos: fotos
    /Foto: redes sociales
    Farándula

    Así celebraron los famosos colombianos la Navidad: las mejores postales

  2. Miguel Uribe y su esposa
    Miguel Uribe y su esposa: primera Navidad tras su muerte
    /Foto: Facebook: Miguel Uribe Turbay
    Noticias

    María Claudia Tarazona recuerda última Navidad junto a Miguel Uribe: "Me cuesta respirar"

Pepe Aguilar, junto a sus hijos Ángela y Leonardo, acompañados por Christian Nodal, recorrieron las calles del lugar compartiendo de cerca con las familias. No fue una entrega distante ni protocolaria: los cantantes se mezclaron con la comunidad, saludaron a los niños y se tomaron el tiempo de entregar personalmente los regalos.

Las imágenes y videos que circularon muestran a los artistas vestidos de manera sencilla, alejados del lujo habitual que los rodea en conciertos y alfombras rojas. Precisamente ese contraste fue uno de los aspectos más comentados por los usuarios, quienes destacaron la naturalidad del encuentro y el vínculo que la Familia Aguilar mantiene con sus raíces mexicanas.

Puedes leer: Pepe Aguilar graba a Ángela para desmentir rumores sobre supuestos rellenos

Publicidad

Christian Nodal y Ángela Aguilar, más juntos que nunca

Christian Nodal, por su parte, se mostró relajado y sonriente. El cantante, originario del norte de México, compartió con los niños y se dejó ver participando activamente en la entrega de juguetes, reforzando la imagen de unión y apoyo que ha venido mostrando junto a la familia Aguilar en distintos eventos públicos.

Tayahua, una comunidad con profundo arraigo cultural, se convirtió por unas horas en el centro de atención gracias a este gesto que mezcló música, tradición y Navidad. Para muchos habitantes, la visita fue una sorpresa que rompió la rutina del día y dejó recuerdos que seguramente perdurarán más allá de las fiestas.

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Navidad

Christian Nodal

Ángela Aguilar