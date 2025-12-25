Así celebraron los famosos colombianos la Navidad: las mejores postales

La Navidad no solo se vive en casa, también se comparte en redes sociales, y los famosos colombianos lo saben bien. Durante la noche del 24 de diciembre, varias figuras del entretenimiento y el deporte mostraron cómo celebraron esta fecha especial, dejando postales que rápidamente llamaron la atención de sus seguidores.

Entre reuniones familiares, mensajes de agradecimiento y momentos llenos de música, la Nochebuena fue una oportunidad para mostrar el lado más cercano de celebridades que suelen estar bajo el reflector. Cada uno, a su estilo, compartió cómo cerró el año rodeado de los suyos.

Mariana Pajón fue una de las más comentadas. La campeona olímpica publicó imágenes desde un ambiente tranquilo y familiar, destacando la importancia de compartir con quienes siempre han estado a su lado. Sus seguidores resaltaron el mensaje sencillo y la calidez de las fotos, lejos de lujos exagerados.

En el mundo de la música, Silvestre Dangond no pasó desapercibido. El cantante vallenato compartió postales llenas de sonrisas, buena mesa y un ambiente muy acorde con su personalidad. Peter Manjarrés, por su parte, también mostró una celebración cargada de tradición, dejando ver que la Navidad sigue siendo una fecha clave para compartir en familia.

Karol G fue otra de las figuras que captó miradas. Aunque mantuvo parte de su celebración en reserva, las imágenes que publicó reflejaron su espíritu navideño.

Otros famosos colombianos también se sumaron a la ola navideña, mostrando cenas especiales, decoraciones llamativas y momentos de descanso tras un año intenso de trabajo. La Navidad, más allá del espectáculo, se convirtió en una pausa necesaria para reconectar.



Mira las fotos de las celebraciones navideñas