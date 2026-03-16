¿Si fui jurado de votación para Congreso debo repetir en las presidenciales?

El pasado 28 de marzo, miles de colombianos cumplieron con su deber ciudadano en las elecciones de Congreso. Ahora, con la primera vuelta presidencial a la vuelta de la esquina, surge una duda inevitable: ¿Si ya fui jurado de votación, me toca volver a ir?

La respuesta corta es: Es muy probable, pero no es automático. Aquí te explicamos cómo funciona el sistema de la Registraduría para que no te lleves sorpresas y sepas exactamente cuándo y dónde revisar.

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¿Cómo se eligen los jurados para las Presidenciales?

A diferencia de lo que muchos creen, la Registraduría Nacional no usa "la misma lista" de marzo para las elecciones de mayo. Para la primera vuelta presidencial se realiza un nuevo sorteo aleatorio.

Este sorteo se alimenta de las bases de datos actualizadas que envían las empresas públicas, privadas, instituciones educativas y partidos políticos. Por lo tanto, el sistema vuelve a "barajar las cartas". Esto significa que:



Puedes repetir: El hecho de haber servido en marzo no te excluye del sorteo de mayo. Si tu nombre sigue en las bases de datos enviadas por tu empresa o universidad, podrías ser seleccionado nuevamente.

El hecho de haber servido en marzo no te excluye del sorteo de mayo. Si tu nombre sigue en las bases de datos enviadas por tu empresa o universidad, podrías ser seleccionado nuevamente. Puedes descansar: Existe la posibilidad de que el azar elija a otra persona de tu misma organización que no participó en la jornada anterior.

Existe la posibilidad de que el azar elija a otra persona de tu misma organización que no participó en la jornada anterior. Puedes ser nuevo: Si no te llamaron en marzo, no bajes la guardia; podrías estrenarte como jurado en la jornada presidencial.

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¿Por qué es importante estar atento?

Aunque el sorteo es nuevo, la Registraduría suele priorizar la experiencia. En muchos casos, los ciudadanos que ya fueron capacitados y cumplieron con éxito en las elecciones de Congreso son piezas clave para la agilidad del conteo en las presidenciales.

Sin embargo, debes realizar una nueva consulta. No asumas que porque fuiste jurado en el puesto X y mesa Y en marzo, te corresponde el mismo lugar en mayo. El puesto de votación y la mesa podrían cambiar, o incluso podrías no ser seleccionado esta vez.

Jurados de Votación Presidenciales 2026 /Foto: AFP

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¿Cuándo sale la lista oficial de jurados para Presidenciales?

Esta es la clave para tu tranquilidad. El sorteo para la primera vuelta presidencial se realiza aproximadamente un mes antes de los comicios. Por eso, aunque busques hoy en la web de la Registraduría, lo más seguro es que solo veas la información de las elecciones pasadas.

Se espera que entre la última semana de abril y la primera de mayo, la entidad habilite el botón oficial de "Consulta de Jurados - Elecciones Presidenciales". Solo en ese momento, ingresando tu cédula, tendrás la certeza de si repites o no.

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¿Qué pasa si hay segunda vuelta?

Aquí sí hay una regla fija: Si eres elegido para la primera vuelta presidencial, automáticamente quedas designado para la segunda vuelta (en caso de que ocurra en junio). Para esa etapa no hay sorteo nuevo; se mantienen exactamente los mismos jurados, puestos y mesas.

Beneficios por repetir (o estrenarte)

Recuerda que cada jornada como jurado es independiente. Si fuiste jurado en marzo, ya tienes derecho a tu día de descanso compensatorio. Si vuelves a ser elegido en mayo, ganas un nuevo día de descanso. Es decir, podrías acumular dos días libres (uno por cada elección) si cumples con tu deber en ambas fechas.

Recomendación pro: No te confíes de que "ya sabes cómo es". Las tarjetas electorales de las presidenciales son distintas a las de Congreso y el formulario E-14 (donde se anotan los votos) es mucho más sencillo, pero igual de delicado. Si sales elegido, asiste a la capacitación.