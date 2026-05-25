De la economía al fracking: Las propuestas opuestas de Iván Cepeda y De la Espriella

La carrera presidencial en Colombia ya comenzó a calentar motores y dos nombres se han convertido en protagonistas de la conversación política en redes sociales: Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

Ambos hablan de cambios para el país, pero sus propuestas muestran modelos completamente diferentes sobre cómo manejar la economía, la seguridad, la salud y hasta el futuro energético de Colombia.

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Mientras Cepeda mantiene una línea cercana al progresismo y a varias ideas impulsadas desde el Pacto Histórico, De la Espriella apuesta por un modelo enfocado en el libre mercado, el fortalecimiento de la empresa privada y medidas mucho más estrictas en seguridad.

Las diferencias entre los dos candidatos han despertado todo tipo de debates entre ciudadanos que buscan entender qué propone cada uno y cuáles son los puntos donde definitivamente no logran coincidir.

Economía: dos modelos totalmente diferentes

Uno de los temas donde más se nota el contraste entre ambos candidatos es la economía.

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Iván Cepeda propone aumentar la inversión social mediante mayores impuestos a grandes patrimonios y revisando beneficios tributarios para grandes compañías. Su discurso se enfoca en fortalecer programas sociales, ampliar ayudas estatales y aumentar la presencia del Estado en sectores estratégicos.

En cambio, Abelardo de la Espriella plantea reducir impuestos, eliminar cargas como el 4x1000 y facilitar condiciones para que las empresas inviertan más. Su propuesta gira alrededor de un modelo con menos intervención estatal y más protagonismo del sector privado.

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Aunque ambos hablan de combatir el gasto innecesario y mejorar la eficiencia del Estado, cada uno tiene una visión distinta sobre cómo lograrlo.

Seguridad y paz: el choque más fuerte entre ambos

La seguridad es otro de los puntos donde las diferencias son mucho más marcadas.

Iván Cepeda mantiene una postura enfocada en el diálogo, la inversión social y el fortalecimiento de programas territoriales para disminuir la violencia. Además, respalda la continuidad de los acuerdos de paz y de la justicia transicional.

Por su parte, Abelardo de la Espriella propone medidas mucho más severas. Entre sus planteamientos aparecen megacárceles, fortalecimiento militar y una política de confrontación directa frente a grupos armados ilegales.

También existe una diferencia importante frente a la JEP. Mientras Cepeda la considera necesaria para garantizar reparación y estabilidad institucional, De la Espriella ha manifestado que debería desaparecer.

Petróleo, fracking y medio ambiente

El debate energético también se convirtió en uno de los temas más comentados alrededor de ambos candidatos.

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Iván Cepeda propone avanzar hacia una transición energética gradual, limitar nuevos contratos de exploración petrolera y rechazar el fracking por sus posibles efectos ambientales y sobre las fuentes de agua.

En contraste, Abelardo de la Espriella considera que Colombia debe aumentar la exploración de petróleo y permitir el fracking bajo regulación técnica. Según su propuesta, fortalecer el sector energético es clave para la estabilidad económica del país.

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A pesar de las diferencias, ambos coinciden en que Ecopetrol debe seguir siendo una empresa estratégica para Colombia.

/Fotos: AFP

Salud y corrupción: también tienen visiones opuestas

En materia de salud, Cepeda propone fortalecer un sistema público preventivo y ampliar la atención estatal en regiones apartadas.

De la Espriella, en cambio, defiende un modelo mixto donde continúe la participación privada y se prioricen controles de eficiencia administrativa.

Frente a la corrupción, los dos coinciden en que es uno de los principales problemas del país. Sin embargo, las soluciones son distintas. Cepeda plantea fortalecer investigaciones contra grandes redes de corrupción estatal, mientras De la Espriella apuesta por auditorías digitales y herramientas tecnológicas para vigilar contratos públicos.

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Los pocos puntos donde sí coinciden

Aunque las diferencias dominan el debate político, sí existen algunos temas donde ambos muestran coincidencias parciales.

Los dos consideran necesario reducir gastos innecesarios del Estado y fortalecer la soberanía energética del país. También coinciden en mantener a Ecopetrol como una empresa estratégica para la economía nacional.

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Sin embargo, el gran contraste sigue siendo la forma en que cada uno cree que Colombia debe alcanzar esos objetivos.

Tabla comparativa: Iván Cepeda vs Abelardo de la Espriella