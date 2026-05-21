¿Giro inesperado? Así quedó la última encuesta Invamer a días de las elecciones en Colombia

A solo diez días de que los colombianos acudan a las urnas para elegir al próximo presidente, la firma encuestadora Invamer reveló su último estudio de opinión pública para Noticias Caracol y Blu Radio.

Este monitoreo, publicado el 21 de mayo de 2026, consolida las tendencias definitivas de la campaña electoral y redefine los escenarios de una inminente segunda vuelta.

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Iván Cepeda se consolida en el primer lugar

La más reciente encuesta de Invamer confirma que Iván Cepeda se mantiene a la cabeza de la intención de voto con un 44,6%.

Aunque el candidato lidera con una ventaja sólida, los datos reales demuestran que el margen no le alcanza para ganar la presidencia en primera vuelta el próximo 31 de mayo.

El crecimiento más significativo de la medición lo protagoniza el abogado Abelardo De La Espriella. El candidato de la oposición escaló hasta el 31,6% de la intención de voto, registrando un fuerte repunte frente al 21,5% que obtuvo en el mes de abril.

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Este ascenso lo posiciona firmemente como el rival directo de Cepeda en el balotaje.

Por el contrario, la candidata Paloma Valencia experimentó un retroceso en los apoyos ciudadanos. Valencia descendió al 14,0%, perdiendo terreno frente al 19,8% que registraba en el monitoreo anterior.

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El resto del espectro político se mantiene fragmentado en cifras marginales: Sergio Fajardo cuenta con el 2,4%, Claudia López con el 2,2%, y Santiago Botero registra un 1,4%. El voto en blanco se ubica en el 2,0%.

Escenarios de segunda vuelta: Un panorama reñido

El estudio de Invamer también simuló las proyecciones para los dos escenarios más probables de una segunda vuelta presidencial en el mes de junio:



Escenario A : En un enfrentamiento directo entre Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella, Cepeda obtendría el 52,4% de los votos frente a un 45,3% de De La Espriella.

: En un enfrentamiento directo entre Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella, Cepeda obtendría el 52,4% de los votos frente a un 45,3% de De La Espriella. Escenario B: Si la contienda fuera contra Paloma Valencia, Cepeda alcanzaría el 52,8% contra un 44,3% de la candidata.

Estas proyecciones evidencian que el voto indeciso y las alianzas políticas de última hora serán determinantes para definir el rumbo del país.

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Balance del Gobierno y alerta por noticias falsas

El panorama electoral se desarrolla bajo una atmósfera de división frente a la gestión actual.

La aprobación del presidente Gustavo Petro se sitúa en un 45,8%, mientras que su desaprobación alcanza el 50,4%.

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Asimismo, el 52,2% de los encuestados considera que el país va por "mal camino", frente al 43,3% que opina lo contrario.

Finalmente, el gerente de Invamer, Martín Orozco, hizo un llamado a la ciudadanía a consultar únicamente los canales oficiales.

El directivo desmintió un gráfico falso que circulaba en redes sociales, el cual asignaba erróneamente un 51,2% a Iván Cepeda. Con los datos reales sobre la mesa, Colombia se prepara para una de las jornadas democráticas más cruciales de su historia reciente.

