Encuentran muerta a otra mujer que había desaparecido tras una lipo en centro estético

Otro caso relacionado con procedimientos estéticos, como el de Yulixa Toloza, tiene conmocionadas a miles de personas en redes sociales. Esta vez se trata de Blanca Adriana Vázquez Montiel, una mujer de 37 años que fue encontrada sin vida después de desaparecer tras ingresar a una clínica estética en Puebla, México.

La noticia comenzó a tomar fuerza luego de que familiares reportaran que Adriana había acudido el pasado lunes a un procedimiento de lipoescultura en la clínica Detox, ubicada en la Calzada Zaragoza, y desde ese momento se perdió todo contacto con ella.

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Durante varios días su familia inició una intensa búsqueda mientras en redes sociales crecían los mensajes de apoyo y las publicaciones para intentar ubicarla.

Sin embargo, la situación terminó de la peor manera cuando las autoridades confirmaron el hallazgo de un cuerpo en una zanja ubicada en el camino a Xarero, en Altzayanca, Tlaxcala.

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Posteriormente, familiares de Blanca Adriana se trasladaron hasta la Fiscalía de Tlaxcala para realizar el reconocimiento oficial.

¿Quién era Blanca Adriana Vázquez Montiel?

Blanca Adriana Vázquez Montiel tenía 37 años y era originaria del municipio de Huauchinango, en Puebla. Aunque nació en esa región, llevaba cerca de 15 años viviendo en la ciudad capital.

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Según contaron sus familiares, Adriana era mamá de dos hijos: un joven de 19 años y un adolescente de 16.

Además, era conocida entre sus amigos y personas cercanas por ser deportista y mantener una vida muy activa. Entre las características físicas reveladas por su familia se conoció que medía 1,57 metros y tenía un tatuaje de un beso en el cuello.

Según la información conocida hasta ahora, Blanca Adriana llegó el lunes a la clínica Detox para practicarse una liposucción.

En el lugar habría sido atendida por Diana Alejandra Palafox Romero, señalada como responsable del establecimiento. Además, las investigaciones también mencionan la presencia de Carlos Quezada.

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Uno de los detalles que más llamó la atención en medio del caso fue lo ocurrido durante la intervención.

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De acuerdo con las versiones conocidas, en pleno procedimiento le habrían pedido al esposo de Blanca Adriana que saliera a conseguir vendas para la recuperación.

Sin embargo, posteriormente surgió la hipótesis de que todo habría sido utilizado como una distracción para retirarlo temporalmente del lugar.

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El cuerpo habría sido trasladado en un vehículo

Mientras el esposo de Adriana estaba fuera del establecimiento, presuntamente el cuerpo habría sido sacado de la clínica y subido a un vehículo Mini Cooper con placas XVD-894-B, registrado a nombre de Carlos Quezada.

Desde ese momento no se volvió a saber nada sobre el paradero de la mujer hasta el hallazgo ocurrido en Tlaxcala varios días después.

Las autoridades ahora continúan adelantando investigaciones para esclarecer completamente qué ocurrió dentro de la clínica y cómo terminó el cuerpo en esa zona.