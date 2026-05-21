Audiencia EN VIVO del caso Yulixa Toloza: imputación de cargos a capturados

Sigue los detalles y el desarrollo de la audiencia de imputación de cargos contra los dos hombres capturados en Cúcuta, acusados de participar en los trágicos hechos que rodean el caso de Yulixa Toloza.

El proceso judicial es transmitido en vivo mientras la Fiscalía General de la Nación destapa las cartas y pruebas recolectadas por las autoridades de la Sijín en Norte de Santander y Cundinamarca.

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La diligencia judicial se enfoca en Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira, quienes fueron detenidos por la Policía en un inmueble de Cúcuta.

De acuerdo con la investigación penal, estos hombres pretendían recuperar y ocultar un vehículo Chevrolet Sonic gris.

Dicho automotor es una de las piezas claves del expediente, ya que las cámaras de seguridad lo captaron frente al centro estético ilegal Beauty Láser, ubicado en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá.

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EN VIVO | caso Yulixa Toloza: imputación de cargos a capturados

Los registros audiovisuales muestran el instante en que dos hombres sacaron a la estilista de 52 años en condiciones críticas de salud.

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Posteriormente, el carro habría realizado una ruta técnica por peajes que culminó con el hallazgo del cuerpo de la víctima en una zona boscosa de Apulo, Cundinamarca. La Fiscalía General de la Nación asume que los procesados facilitaron la huida y buscaron eliminar los rastros del vehículo en la zona fronteriza.

Delitos imputados y las penas que enfrentarían

Durante el desarrollo de la audiencia, la fiscal delegada expuso los cargos criminales imputados a Hernández y Sequeira. El ente acusador estructuró las conductas punibles bajo la figura de concurso heterogéneo y sucesivo:



Ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio: Esta conducta penal contempla penas de prisión que oscilan entre los 4 y los 12 años. Además, impone una sanción económica que va desde los 200 hasta los 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Esta conducta penal contempla penas de prisión que oscilan entre los 4 y los 12 años. Además, impone una sanción económica que va desde los 200 hasta los 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Desaparición forzada: El ordenamiento penal colombiano castiga este grave delito con una pena privativa de la libertad que va desde los 4 hasta los 12 años de prisión.

El ordenamiento penal colombiano castiga este grave delito con una pena privativa de la libertad que va desde los 4 hasta los 12 años de prisión. Favorecimiento: Esta conducta delictiva, ligada al encubrimiento de los autores materiales del hecho, podría acarrear una pena menor de uno a cuatro años de cárcel.

Las autoridades continúan recolectando pruebas técnicas en torno al carro incautado, rastreando si se aplicaron químicos sobre las superficies.

De manera simultánea, se mantienen activas las órdenes de captura internacionales vigentes para el resto de los implicados vinculados al negocio estético clandestino.

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Entre los procesados principales se encuentran María Fernanda Delgado, propietaria del local ilegal; Edison Torres, su compañero sentimental; y David Ramos, empleado del establecimiento.